同意由大馬調解衝突！馬來西亞外長曝泰國、柬埔寨總理預計明天抵達

馬來西亞外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）今天表示，泰國與柬埔寨已經同意，由大馬擔任泰柬邊境衝突的調解國。

穆罕默德哈山告訴馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama），柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）與泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）預計明天下午抵達馬來西亞，商討解決衝突的方案。

穆罕默德哈山指出：「我有機會跟泰國和柬埔寨的外交部長進行討論，他們都同意其他國家不應介入此事。他們完全信任馬來西亞，並要求我擔任調解人。」

馬來西亞目前是東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，大馬首相安華（Anwar Ibrahim）近日已提議停火，美國總統川普（Donald Trump）昨天指稱，泰柬兩國領導人已經同意致力於達成停火。

泰國與柬埔寨24日爆發逾10年來最嚴重邊境衝突，迄今雙方死亡總數已超過30人，其中包含泰國13位平民和柬埔寨8位平民。