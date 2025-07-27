以色列實施海上封鎖 援助船駛向加薩遭攔截扣押…人權團體聲援
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
法新社記者目擊，以色列部隊在國際水域扣押親巴勒斯坦活動人士的援助船「韓達拉號」（Handala）並拘留船上人員後，今天將船隻帶回阿什杜德港（Ashdod）。
以色列對巴勒斯坦領土加薩走廊（Gaza Strip）實施海上封鎖，親巴勒斯坦行動組織「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition）的活動人士原本嘗試突破，但在昨晚被攔截。
以色列人權團體「正義」（Adalah）告訴法新社，其律師已抵達阿什杜德，並要求與船上21名來自多國的人員談話，其中包括2名法國議員及2名半島電視台（Al Jazeera）記者。
該團體表示：「在非法攔截韓達拉號後，經過12小時海上航行，以色列當局證實船已抵達阿什杜德港。」
該團體接著說道：「儘管（我方）一再要求，以色列當局仍拒絕允許『正義』的律師接觸被拘留的活動人士，以致無法向他們提供法律諮詢。」
「『正義』重申，韓達拉號上的活動人士參與民間和平任務，為的是突破以色列對加薩的非法封鎖。這艘船是在國際水域遭攔截，拘留他們明顯違反國際法。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言