以色列實施海上封鎖 援助船駛向加薩遭攔截扣押…人權團體聲援

法新社記者目擊，以色列部隊在國際水域扣押親巴勒斯坦活動人士的援助船「韓達拉號」（Handala）並拘留船上人員後，今天將船隻帶回阿什杜德港（Ashdod）。

以色列對巴勒斯坦領土加薩走廊（Gaza Strip）實施海上封鎖，親巴勒斯坦行動組織「自由船隊聯盟」（Freedom Flotilla Coalition）的活動人士原本嘗試突破，但在昨晚被攔截。

以色列人權團體「正義」（Adalah）告訴法新社，其律師已抵達阿什杜德，並要求與船上21名來自多國的人員談話，其中包括2名法國議員及2名半島電視台（Al Jazeera）記者。

該團體表示：「在非法攔截韓達拉號後，經過12小時海上航行，以色列當局證實船已抵達阿什杜德港。」

該團體接著說道：「儘管（我方）一再要求，以色列當局仍拒絕允許『正義』的律師接觸被拘留的活動人士，以致無法向他們提供法律諮詢。」

「『正義』重申，韓達拉號上的活動人士參與民間和平任務，為的是突破以色列對加薩的非法封鎖。這艘船是在國際水域遭攔截，拘留他們明顯違反國際法。」