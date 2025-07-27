希臘多地野火持續肆虐 捷克、義大利伸援協助滅火

希臘今天連續第2天與摧毀民宅並導致居民疏散的野火搏鬥。目前捷克消防人員已在協助滅火，義大利派出的2架飛機即將抵達。

法新社報導，今天上午，首都雅典西方的伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）、以及艾維亞島（Evia）和基西拉島（Kythera）的野火仍在肆虐。

消防隊發言人瓦特拉科吉安尼斯（Vassilis Vathrakogiannis）表示：「預計今天會是艱辛的一天，火災風險非常高，幾乎全境都是如此。」但他補充道，情況正在好轉。

氣象預報員預測，大多數地區助長火勢的強風將於今天減弱，但擁有3600名居民的熱門旅遊島嶼基西拉島持續面臨「令人擔憂」的大風。

希臘熱浪已持續將近一週，許多地區氣溫超過攝氏40度，西部安非羅基亞（Amfilohia）昨天氣溫飆到攝氏45.2度，預料明天起極端高溫將逐漸減弱。

上個月，愛琴海（Aegean Sea）北部的希臘第5大島奇俄斯島（Chios）發生火災，燒毀4700公頃的土地。克里特島（Crete）本月初的一場野火則迫使5000人疏散。