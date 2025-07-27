韓戰停戰72週年 金正恩誓言在「反帝、反美」鬥爭取勝

北韓官媒今天報導，在該國紀念韓戰停戰協定72週年之際，北韓領導人金正恩誓言，該國將在「反帝（反帝國主義）、反美」的鬥爭上取得勝利。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩昨天造訪祖國解放戰爭勝利紀念館時，「堅稱我們的國家和人民必定會實現建設富強國家的偉大目標，並在反帝、反美鬥爭中成為光榮的勝利者」。

1953年7月27日，中國和北韓的軍事司令官代表一方簽署「朝鮮停戰協定」，美國率領並支持南韓的聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）則代表國際社會簽署這項協定，結束了持續3年的韓戰。

在韓戰期間，兩韓在陣地上形成拉鋸戰，大幅來回推進，這份停戰協定後在朝鮮半島劃出面積大致相等的兩韓分界線，並且恢復了軍事平衡。

北韓將7月27日稱為「戰勝節」，南韓則未舉辦任何重大活動來紀念這個日子。