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濟州航空空難釀179人罹難…最新調查曝！撞毀前一具發動機仍可運作

中央社／ 首爾27日綜合外電報導
去年底南韓濟州航空發生179死空難。歐新社資料照片
去年底南韓濟州航空發生179死空難。歐新社資料照片

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根據南韓調查人員最新報告，去年12月，濟州航空（Jeju Air）一架客機在遭遇鳥擊後緊急迫降撞毀前，機師關閉其中一具發動機，原可使用另一具受損較嚴重但仍可運作的發動機繼續飛行。

路透社報導，這架波音737-800客機原本可以依靠受損較嚴重的引擎繼續飛行，卻在未放下起落架的情況下以機腹著陸的方式降落在務安國際機場（Muan International Airport），飛機衝出跑道，撞上裝有導航設備的水泥牆，造成機身起火，機上181名乘客和機組人員除兩人外全部遇難。

調查人員尚未就這起南韓本土最嚴重的空難提交最終報告，但有關飛機兩具發動機的資訊已開始浮現。

根據調查人員7月19日備妥、路透社看過但因罹難者家屬抱怨而未公開的更新報告，鳥擊後，左發動機受損程度小於右發動機，但左發動機在鳥擊發生19秒後即已關閉。

右發動機出現了喘振（surge），並冒出火焰和黑煙，但調查人員在這份5頁的更新報告中表示，「已確認該發動機仍能產生足以維持飛行的推力」。這份更新報告還包含飛機失事後兩具發動機的照片。

鳥擊 飛機 空難 南韓 濟州航空

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