濟州航空空難釀179人罹難…最新調查曝！撞毀前一具發動機仍可運作
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
根據南韓調查人員最新報告，去年12月，濟州航空（Jeju Air）一架客機在遭遇鳥擊後緊急迫降撞毀前，機師關閉其中一具發動機，原可使用另一具受損較嚴重但仍可運作的發動機繼續飛行。
路透社報導，這架波音737-800客機原本可以依靠受損較嚴重的引擎繼續飛行，卻在未放下起落架的情況下以機腹著陸的方式降落在務安國際機場（Muan International Airport），飛機衝出跑道，撞上裝有導航設備的水泥牆，造成機身起火，機上181名乘客和機組人員除兩人外全部遇難。
調查人員尚未就這起南韓本土最嚴重的空難提交最終報告，但有關飛機兩具發動機的資訊已開始浮現。
根據調查人員7月19日備妥、路透社看過但因罹難者家屬抱怨而未公開的更新報告，鳥擊後，左發動機受損程度小於右發動機，但左發動機在鳥擊發生19秒後即已關閉。
右發動機出現了喘振（surge），並冒出火焰和黑煙，但調查人員在這份5頁的更新報告中表示，「已確認該發動機仍能產生足以維持飛行的推力」。這份更新報告還包含飛機失事後兩具發動機的照片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言