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2027年多國要小心？波蘭總理示警歐洲準備好與俄衝突 陸「武力攻台」說法頻傳

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波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）周六（7月26日）表示，歐洲和波蘭應為最遲在2027年與俄羅斯可能爆發的重大衝突做好準備。

據波蘭通訊社（PAP）報導，圖斯克表示，他的政府將在未來兩年內最大限度地利用時間來穩定波蘭局勢並確保國家安全。

圖斯克提到了新任北約最高指揮官格林克維奇（Alexus Grynkewich）的類似評估。圖斯克表示，他此前曾與格林克維奇進行過交流。根據這一評估，俄羅斯和中國可能在2027年前變得足夠強大，以尋求與北約和美國進行協調對抗。

「中國2027年武力攻台」的說法

近年來甚囂塵上的「中國2027年武力攻台」說法，主要源於美國印太司令部前司令戴維森在2021年參議院聽證會的警示，他認為解放軍可能在2027年具備武力犯台能力，此後這一觀點被廣泛解讀為北京攻台的時間表。這一緊張勢態在2022年美國眾議院議長佩洛西訪台後加劇，中國軍方隨之大幅提升對台軍事脅迫，展開「抹除中線」和「圍島繞島」等大規模演訓，營造臨戰氛圍。

除了軍事能力評估，2027年正值解放軍建軍百年，且習近平可能尋求第四任期，解決台灣問題被一些分析人士視為其彰顯軍改成果、樹立統治威信並強化連任正當性的合理解釋。美國印太司令部現任司令阿奎利諾也指出，盡管中國經濟面臨挑戰，其國防預算近年仍大幅增長，並增加了大量戰機、戰艦及導彈，顯示解放軍正按習近平指示為2027年「武統」台灣做準備。然而，台灣的民意調查顯示，民眾對台海局勢的認知與官方說法存在較大落差。

美國將領：習近平尚未決定2027年前武統台灣

鑑於俄羅斯對烏克蘭的戰爭，西方軍事專家中流傳著關於其他歐洲國家何時可能面臨侵略的一系列可能情景。2027年是迄今為止提到的最早估計時間。德國國防部長皮斯托利烏斯（Boris Pistorius）則表示可能是2029年。

歐盟成員國正在重新武裝，目標是到2030年能夠擊退俄羅斯的襲擊。俄羅斯也在擴充其武裝力量。然而，莫斯科領導層駁斥了北約領土將受到攻擊的說法，稱之為無稽之談。

俄羅斯報紙《共青團真理報》最近則顛倒了說法，聲稱北約計劃在2027年攻擊俄羅斯。俄羅斯目前仍每天對烏克蘭發動襲擊，這是克裡姆林宮於2022年發動的全面入侵烏克蘭行動的一部分。

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