以色列「戰術性停火」 埃及援助卡車駛入加薩助應對饑荒

以色列稍早宣布要在加薩走廊（Gaza Strip）部分區域的軍事行動中實施「戰術性暫停」，好讓物資運入當地，埃及官方媒體今天報導，埃及援助卡車已開始進入加薩走廊。

埃及官方媒體開羅新聞（Al-Qahera News）於社群平台X寫道：「埃及援助卡車開始經由拉法（Rafah）關卡進入加薩走廊。」貼文還附上援助車隊行駛在邊境地區的影片。

以色列軍方今天表示，每天上午10時至晚間8時在加薩走廊的「戰術性暫停」僅適用特定地區，包含馬瓦希（Al-Mawasi）、迪爾巴拉（Deir el-Balah）及加薩市（Gaza City）部分區域，並已開設安全通道讓聯合國（UN）及援助機構的車隊通行。

此舉正值國際社會施加更多壓力，盼應對加薩走廊饑荒危機惡化的問題。以色列開始對當地空投食物，在此之前，阿拉伯聯合大公國及英國也宣布類似行動。

阿聯外交部長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）昨天表示，阿聯將立即恢復對加薩走廊空投援助物資，因為這塊遭封鎖區域的人道處境「危急」。

阿布杜拉於X平台發文寫道：「加薩的人道處境已達到危急且前所未見的程度…我們會確保必要援助物資送達最需要的民眾手中，無論是透過陸路、空運還是海路。空投行動將再次恢復。」

但人道事務官員仍抱持懷疑態度，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）警告，空投做法「昂貴、沒效率，甚至可能害死飢餓的平民」。