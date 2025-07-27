快訊

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

這招沒用？川普喊「不停火就免談關稅」 泰柬感謝但邊境砲擊仍持續

桃園醉男公園隨機毆人...10歲童遭毆打全身多處挫傷 警壓制逮捕

要求台灣合唱團撤下國旗！東京合唱大賽遭大陸施壓 駐日處抗議

中央社／ 東京27日專電
台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議要求撤下國旗，經過駐日代表處嚴正抗議並斡旋，最終包括五星旗在內，所有國旗都從會場撤下。圖為撤旗前一天的比賽會場第一生命音樂廳仍懸掛各國國旗。圖／讀者提供（中央社）
台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議要求撤下國旗，經過駐日代表處嚴正抗議並斡旋，最終包括五星旗在內，所有國旗都從會場撤下。圖為撤旗前一天的比賽會場第一生命音樂廳仍懸掛各國國旗。圖／讀者提供（中央社）

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議，要求撤下國旗，經過駐日代表處嚴正抗議並斡旋，最終包括五星旗在內的所有國旗都從會場撤下，且要求主辦單位在介紹時強調，這些隊伍來自「台灣」。

第7屆東京國際合唱大賽25日至27日舉辦，今天的民謠組比賽共有8支隊伍參加，其中3支來自台灣，包括高雄市興中國小布鼓拉芙兒童藝術團、南投縣信義鄉希娜巴嵐國小，以及尼布恩合唱團。同組也有2支來自中國的隊伍。

尼布恩合唱團指揮陳俊志在臉書發文表示，原本好好練習準備比賽，不過主辦單位26日突然告知，因為「收到抗議」，會場內的國旗必須撤下，上台名稱也必須從Taiwan（台灣）改成Chinese Taipei（中華台北），「一切都發生的如此突然，一大堆問號湧上心頭，但卻無力解決」。團員表示，本來開心在會場合照，突然收到通知要拿掉國旗，「簡直晴天霹靂」。

駐日代表處表示，昨晚獲知消息後，旋即與合唱團及一同來日的立法委員邱議瑩積極向主辦單位交涉；「日華議員懇談會」會長古屋圭司也在第一時間為台灣仗義執言，但是主辦單位最終仍決定將參賽名稱片面改為「中華台北」，及不懸掛所有參賽國國旗。

尼布恩合唱團獲得立委邱議瑩贊助印有「Taiwan」的團服，她這次也親赴東京替隊伍加油。邱議瑩接受中央社訪問表示，昨天突然接獲通知，因為中國方面抗議，今天的比賽沒辦法放上台灣的國旗，也沒辦法唱名台灣，只能用Chinese Taipei來稱呼台灣的3個代表隊。

她表示，很感謝駐日代表處直到比賽前都持續和主辦單位溝通，最後在不涉及政治的情況下，讓司儀透過各種介紹把台灣帶進去。這樣單純的音樂比賽，因為中國的介入，讓台灣的國旗消失在會場，令人非常遺憾。

在駐日代表李逸洋指示下，副代表周學佑今天親自到場與主辦單位交涉，16名駐處同仁也到場聲援加油，並防止中方另有他謀，干擾演出。

經過嚴正交涉，司儀除了介紹時多次帶入台灣，在比賽開頭時也應駐日代表處要求，強調「這場大賽與政治無關，介紹時不論是使用國名或地域名稱，均無政治意涵」，請在場觀眾理解。

此外，僅管現場沒有國旗，但台灣的聲音並沒有消失。尼布恩合唱團演唱之後，現場響起「台灣、台灣」的吶喊聲。

邱議瑩表示，聽完最後登場的尼布恩合唱團演唱之後，全場觀眾都相當感動。在場台灣人也帶頭喊起「台灣」，希望讓大家知道，「這個隊伍來自台灣、這個隊伍來自高雄，這個隊伍是全台灣最棒的，台灣是全世界最棒的國家。也讓大家知道，我們不是Chinese Taipei，我們是台灣」。

李逸洋表示，音樂乃跨越國界、世界全民均能享受之藝術，過去6年台灣參賽團體均能以「台灣」名義參與本項賽事，但是今年中方竟伸出政治黑手，以政治干預、污染音樂，傷害台灣人民感情，駐日代表處對此卑劣行徑予以嚴正譴責。對於主辦單位部分屈從中方要求，擅自更改介紹台灣稱呼，本處深表遺憾，並已提出嚴正抗議。

李逸洋表示，台日人民相互情感友好度達八成八，相較之下，日人對中國印象不佳比例幾達九成，日本2025年度「防衛白皮書」已將中國的軍事擴張及侵犯列為日本最大戰略性挑戰。世界上最瞭解台灣和中國是不同國家的即是日本人民。中國採用粗暴政治手段打壓台灣合唱團使其無法以台灣名稱參賽，勢必引發日人義憤，反易激化情勢，中方作法適得其反，更是自曝其短。

李逸洋並強調，台灣以高科技及自由民主成為最受全球喜愛的國家之一，在合唱領域也屢奪國際大賞，讓世界聽見台灣的文化藝術。台灣已逐漸被世界所關注及重視，無論中國如何蠻橫打壓，中國絕對無法改變「台灣是台灣、中國是中國」的事實，中國的目的絕不會得逞。

對於代表台灣參與國際賽事的選手多承受了一份負擔，李逸洋為他們感到委屈，表示「全體國人同胞及海外鄉親都會做你們堅強的後盾，持續給予強勁支援。台灣深具信心，會不斷壯大，爭取更多國際友人的支援。深信台灣隊會繼續加油，以最好的表現讓台灣走向世界，讓世界擁抱台灣！」

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議要求撤下國旗，經過駐日代表處嚴正抗議並斡旋，最終包括五星旗在內，所有國旗都從會場撤下。駐日副代表周學佑（中）、立委邱議瑩（前排右4）以及尼布恩合唱團與國旗合影。中央社
台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議要求撤下國旗，經過駐日代表處嚴正抗議並斡旋，最終包括五星旗在內，所有國旗都從會場撤下。駐日副代表周學佑（中）、立委邱議瑩（前排右4）以及尼布恩合唱團與國旗合影。中央社
第7屆東京國際合唱大賽25日至27日舉辦，27日的民謠組比賽共有8支隊伍參加，其中3支來自台灣，尼布恩合唱團演唱結束後與指揮陳俊志（右1）謝幕。中央社
第7屆東京國際合唱大賽25日至27日舉辦，27日的民謠組比賽共有8支隊伍參加，其中3支來自台灣，尼布恩合唱團演唱結束後與指揮陳俊志（右1）謝幕。中央社

國旗 日本 東京 李逸洋 邱議瑩 台灣人

延伸閱讀

王世堅缺席黨團罷免王鴻薇行程....民進黨立委尷尬回應了

與民進黨不同調？「剴剴條款」二讀按贊成 邱議瑩道歉：失誤按錯

三元鋰電廠大火產有毒氣體 邱議瑩籲：每小時公告監測結果

會在意？會勘大樹光電場行程曝光被他們搶先 柯志恩吐心聲

相關新聞

以色列宣布戰術停火！加薩3地區每日人道休兵10小時

英國廣播公司（BBC）報導，以色列國防軍27日宣布，自當地時間27日起，每天在加薩走廊的3個區域實施10小時的「戰術停火...

援助船韓達拉號駛向加薩 以色列部隊登船攔截

以色列表示，以色列部隊今天登上一艘由親巴勒斯坦行動組織自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition...

濟州航空空難釀179人罹難…最新調查曝！撞毀前一具發動機仍可運作

根據南韓調查人員最新報告，去年12月，濟州航空（Jeju Air）一架客機在遭遇鳥擊後緊急迫降撞毀前，機師關閉其中一具發...

以色列「戰術性停火」 埃及援助卡車駛入加薩助應對饑荒

以色列稍早宣布要在加薩走廊（Gaza Strip）部分區域的軍事行動中實施「戰術性暫停」，好讓物資運入當地，埃及官方媒體...

要求台灣合唱團撤下國旗！東京合唱大賽遭大陸施壓 駐日處抗議

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，臨時遭到中國抗議，要求撤下國旗，經過駐日代表處嚴正抗議並斡旋，最終包括五星旗在內的...

遞戰帖卻未現身！杜特蒂兒「為父復仇」撂話單挑 菲警察總長擂台上等嘸人

廣受菲律賓民眾矚目的杜特蒂之子對菲律賓警察總長拳擊賽今天登場，菲律賓警察總長在擂台上等嘸人，但仍成功募得將近新台幣103...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。