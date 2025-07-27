遞戰帖卻未現身！杜特蒂兒「為父復仇」撂話單挑 菲警察總長擂台上等嘸人

廣受菲律賓民眾矚目的杜特蒂之子對菲律賓警察總長拳擊賽今天登場，菲律賓警察總長在擂台上等嘸人，但仍成功募得將近新台幣1031萬元的現金與物資，將用於賑濟近來的颱風災民。

「為賑災而戰」拳擊賽今天在馬尼拉黎薩體育館登場，民眾一大早就排隊購票入場，包括許多警察，為警察總長托瑞（Nicolas Torre III）加油；門票價格從100披索（約新台幣52元）到5000披索不等。

托瑞今年3月是刑事調查暨偵查組（PNP-CIDG）首長，他配合國際刑警組織（INTERPOL）在馬尼拉逮捕了被指在總統任內犯下嚴重人權罪行的前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

杜特蒂被捕當晚即押送到荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院（ICC）候審，而托瑞於6月晉升為警察總長。

杜特蒂之子、現任納卯市（Davao）代理市長塞巴斯汀（Sebastian Duterte）稍早前透過Podcast諷刺托瑞是因為逮捕杜特蒂才登上最高警職，撂話找托瑞單挑。

托瑞欣然同意，建議以慈善拳擊賽的方式進行，收入用於賑濟近來受到薇帕、范斯高、竹節草等颱風影響的災民，並把擂台戰的日期訂於27日。

雖然大部分民眾認為這場拳賽不太可能實現，但仍有許多人以看熱鬧的心情進場。托瑞登上擂台後與陪練員對打熱身，並為拳迷的拳套簽名，最後由於塞巴斯汀沒有到場，裁判直接宣布托瑞獲勝。

在主賽登場之前，3組拳手先進行了副賽。此外，菲律賓國家警署（PNP）也安排了警隊樂團、警隊舞團到現場演出，炒熱氣氛。

托瑞在賽後的記者會上表示，他雖然知道塞巴斯汀大概不會來，但仍要露臉，向買票的民眾負責。

他說，此次門票收入約為35萬披索，加上各界募款1630萬披索，以及一些企業捐贈的罐頭食品，總計價值約2000萬披索（約新台幣1031萬元），將交予社會福利部和菲律賓紅十字會運用。

事實上，塞巴斯汀昨天已透過Podcast說，托瑞在未徵詢他意見的情況下訂下拳賽日期，但他今天「另有行程」，要求改天再打。

杜特蒂家族成員在菲律賓以敢言而著稱，杜特蒂本人不時出口成「髒」，女兒薩拉（Sara Duterte）被指揚言刺殺總統小馬可仕而遭公民團體發動彈劾。

觀察人士認為，雖然有民眾喜歡杜特蒂家族的行事風格，但塞巴斯汀此次約架把自己置於不利境地，因為托瑞較為年長，若打贏是勝之不武，打輸則是漏氣；托瑞假戲真做，而且把單挑上升到慈善格局，意外地提升了自己的形象。