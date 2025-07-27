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澳洲鬆綁美牛進口限制 總理艾班尼斯曝緣由：並非川普促成

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲放鬆對美國牛肉的進口限制，這項決定並非美國總統川普所促成。歐新社
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲放鬆對美國牛肉的進口限制，這項決定並非美國總統川普所促成。歐新社

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澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲放鬆對美國牛肉的進口限制，這項決定並非美國總統川普所促成。

川普本週表示，在澳洲宣布放鬆管制後，美國將向澳洲出售「如此大量的」牛肉，這可能會讓澳洲與華府的貿易談判更加順利。

澳洲自2003年以來一直對美國牛肉實施進口管制，原因是擔心狂牛症問題；這種疾病不僅會導致牛隻死亡，還會讓食用遭感染牛肉的人喪命。

艾班尼斯今天被問到對美牛肉鬆綁是否與川普有關時答道：「不，這是一個已經進行了10年的審查過程。」

艾班尼斯在澳洲廣播公司（ABC）電視談話中指出，「這不是一個政治決定」，並說川普在電話中並未向他提起這個問題。

此前，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）稱澳洲放寬對美國牛肉限制，是川普的勝利。

川普在4月公布全球大規模關稅計畫時，特別點名澳洲政府拒絕進口美牛。外界普遍認為澳洲決定放寬限制是為了安撫川普。

澳洲農業部長柯林斯（Julie Collins）則表示，澳洲在「嚴謹的科學與風險評估」後認定，美方針對牛隻流動的監測與控管措施，已能有效管理澳洲先前擔憂的生物安全風險，如此才對美國牛肉鬆綁。

去年，澳洲向美國出口了近40萬噸牛肉，價值29億美元，而美國僅向澳洲出口269噸牛肉。

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