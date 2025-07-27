以色列宣布戰術停火！加薩3地區每日人道休兵10小時

英國廣播公司（BBC）報導，以色列國防軍27日宣布，自當地時間27日起，每天在加薩走廊的3個區域實施10小時的「戰術停火」，以利人道援助行動。

根據國防軍聲明，戰術停火區域分別為南部沿海的馬瓦希區（Al-Mawasi）、中部的迪爾巴拉（Deir el-Balah），以及北部的加薩市（Gaza City），具體時間為上午10時至晚間8時（台灣時間下午3時至隔日凌晨1時），每日實施，直至另行通知。

另外，國防軍補充，每日凌晨6時至晚間11時將設置並開放指定安全通道，確保聯合國及人道援助組織能安全通行，向加薩各地區分發糧食與藥品。

國防軍表示，戰術停火是與聯合國及其他國際組織商議後決定。

由於加薩內成千上萬的巴勒斯坦人面臨大範圍饑荒威脅，以色列26日才表示將允許空投糧食，並為聯合國援助車隊指定人道走廊。