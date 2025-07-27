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睽違數十年 莫斯科平壤恢復直航

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導

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俄羅斯當局表示，俄國今天將開通從莫斯科（Moscow）直飛北韓首都平壤（Pyongyang）的航班。俄國自2022年全面入侵烏克蘭後，持續改善與北韓的雙邊關係。

路透社引述俄羅斯航空部落格報導，這是1990年代中期以來，兩國首都之間首次開通定期航班。莫斯科至平壤的客運鐵路服務已於6月恢復，一趟旅程要花10天。

根據機場時刻表，首班航班將於晚間7時（台北時間28日零時）從莫斯科謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）起飛。

俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，這班8小時的飛行將由波音777-200ER客機執行，最多可搭載440名乘客。俄新社表示，機票起價為4萬4700盧布（563美元），首班航班的機票很快就銷售一空。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）已批准北風航空（Nordwind Airlines）每週營運兩班往返莫斯科和平壤的航班。不過交通部在聲明中表示，目前該航班每月營運一班，「以協助穩定需求」。

在開通莫斯科直飛平壤航班之前，俄羅斯與北韓之間唯一的直飛航線，是北韓高麗航空（Air Koryo）每週3次飛往俄羅斯遠東地區海參崴（Vladivostok）的航班。

烏克蘭及其西方盟友指控北韓提供俄羅斯火砲和彈道飛彈，莫斯科和平壤否認這些指控。

北韓已向俄羅斯派遣逾萬名兵力及武器，支援莫斯科在烏克蘭的軍事行動。北韓領導人金正恩本月表示，北韓準備「無條件支持」莫斯科解決烏克蘭衝突的努力。

北韓 俄羅斯 莫斯科

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