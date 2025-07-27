施壓首相承認巴勒斯坦國 英在野小黨揚言強推法案

英國國會一個在野小黨今天揚言，如果首相施凱爾（Keir Starmer）繼續反對承認巴勒斯坦國，他們將提出相關法案，並「強行要求表決」。

法新社報導，推動蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party, SNP）表示，如果施凱爾不改變立場，蘇格蘭民族黨將在國會夏季休會結束後復會時，提出一項「承認巴勒斯坦國法案」。

施凱爾承諾承認巴勒斯坦國，但他說，那必須是中東和平進程的一環。

超過220位英國國會下議院議員，包括數十名來自施凱爾領導的執政黨工黨（Labour party）的議員，昨天要求政府仿效法國，承認巴勒斯坦國。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國將在9月的聯合國會議上正式承認巴勒斯坦國。不到24小時後，英國9個政黨議員就在連署信函中發出上述呼籲。

蘇格蘭民族黨在英國國會下議院的領袖佛林（Stephen Flynn）表示：「除非施凱爾停止阻撓英國承認巴勒斯坦國，否則蘇格蘭民族黨將在9月國會復會時提出『承認巴勒斯坦國法案』，並在必要時強行要求表決。」

蘇格蘭民族黨在650席下議院占有9席。