日本核電廠上空驚現3架無人機 警方：操控者不明
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日本原子能規制委員會今天表示，位於西南部九州的玄海核電廠昨晚上空出現3架無人機。警方表示。目前尚未尋獲無人機，操控者身分與目的都不明。
法新社報導，日本原子能規制委員會和警方表示，在日本，禁止未經授權的無人機在核電廠上空或周邊飛行。
日本原子能規制委員會發言人向法新社表示：「接獲通報後未發現任何異常，也沒有在核電廠區內發現無人機。」
警方發言人表示，目前尚未尋獲這些無人機，操控者身分與目的都不明。
九州電力公司營運的玄海核電廠位於佐賀縣，目前4座反應爐中有兩座已廢爐。
2011年311東日本大地震引發福島核災，日本引進更嚴格的安全規範，玄海核電廠等在通過新的標準後已重新啟動。
日本政府的能源政策在福島核災過去14年後重新轉向核能，一項同意讓核電廠運轉超過60年的法律已於上個月生效。
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