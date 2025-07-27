希臘多地野火肆虐 請求歐盟支援救災

希臘多地爆發野火，最嚴重1場發生在雅典以北30公里的卓索比吉村（Drosopigi），摧毀民宅並迫使警方撤離居民。當局今天請求歐洲聯盟協助撲滅火。

法新社報導，希臘已遭熱浪侵襲近一週，高溫一度突破攝氏45度。

消防隊發言人瓦特拉科吉安尼斯（Vasileios Vathrakogiannis）表示，強風助長了雅典（Athens）附近、其他起火點，以及首都西側的伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）火勢。

他還說，強風也導致克里特島（Crete）、尤比亞島（Euboea）和基西拉島（Kythera）火勢蔓延。他告訴媒體說：「最艱難的時刻還在後頭。」

由於天氣炎熱乾燥，多個地區都處於最高等級的「紅色第5級警戒」，這意味著野火風險極高。

消防隊發言人表示，過去24小時共發生52起野火，其中44起已獲控制。

他表示，希臘已透過RescEU機制請求歐洲協助，要求提供6架滅火飛機，以加強控制火勢的行動。捷克消防單位已加入歐洲援助行動，並展開滅火作業。

路透社報導，在雅典以北的卓索比吉村，村內有多間生產易燃物素材的工廠，火勢之下可聽見爆炸聲響。消防單位派出直升機灑水，145名消防員參與滅火，另有44輛消防車、7架直升機和10架飛機動員。

鄰國阿爾巴尼亞境內今天共發生26起大火，南部城鎮德維納（Delvina）附近昨天的大火造成3人受傷，約2000名居民被迫撤離。