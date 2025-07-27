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法國前情報人員遭羈押 涉嫌在非洲教唆性侵兒童

中央社／ 史特拉斯堡26日綜合外電報導

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法國檢方今天表示，一名本國籍前情報人員因涉嫌在非洲教唆性侵兒童，而於法國東部被起訴並收押。

史特拉斯堡（Strasbourg）檢察官塔隆（Clarisse Taron）告訴法新社說，犯嫌是21日被捕，25日還押候審。

率先報導這起案件的「巴黎人報」（Le Parisien）指出，犯嫌是1名從軍中退役的58歲男性，被控罪名包括「情節嚴重的人口販運」、「強制性交和性侵害未成年人」及「獲取、進口和傳播未成年人色情圖片」等。

報導指出，犯嫌疑似在非洲教唆性侵兒童，尤其是在他出差所在地肯亞，並「出錢與遙控策劃性侵害、拍攝畫面，然後觀賞以滿足其犯罪慾望」。

這些影片被一個致力打擊兒童性犯罪的美國基金會在網路發現，這家基金會隨後向法國警方報案。

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