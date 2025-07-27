埃及政府突襲恐怖組織 2武裝分子當場遭擊斃

埃及內政部宣布，埃及安全部隊日前在一場突襲恐怖組織的槍戰中，將2名恐怖組織「哈斯姆」武裝分子擊斃，阻遏其恐怖主義企圖。埃及官員指出，「哈斯姆」過往都會在國會選舉前開始策動恐怖攻擊，以製造混亂和破壞安定。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及內政部在25日宣布，7月初在埃及安全部隊的突襲下，成功瓦解屬於「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）武裝分支的「哈斯姆」（Haraket Sawaed Misr，Hasm，此為阿拉伯語「埃及武器行動」之意）組織，2名「哈斯姆」武裝分子當場被擊斃。

安全部隊先前監視到2名武裝分子躲藏在吉薩省的一間公寓。其中1人已在先前因策劃殺害多名政府高官和襲擊總統專機而被通緝，也是恐攻行動主謀之一。

報導指出，「哈斯姆」組織2週前在社群媒體上發布一段影片，影片顯示組織成員正接受軍事化訓練，並威脅準備要在埃及實施恐怖行動，特別是針對監獄，以釋放「穆斯林兄弟會」成員。

「哈斯姆」組織前一次策劃的恐怖行動發生於2019年8月，在開羅市中心國家癌症研究所前炸毀一輛車，造成20名平民死亡。

「哈斯姆」組織已被埃及、英國和美國列為恐怖組織，自2016年以來頻繁針對埃及安全和司法部門人員發動攻擊。開羅刑事法院在去年底，也再次透過公訴將「穆斯林兄弟會」裁定為恐怖組織。

埃及內政部聲明另說，現居土耳其的「哈斯姆」組織領袖穆薩（Yehia Moussa）和薩馬奇（Alaa Al-Samahi），策劃一系列針對埃及安全和經濟設施的恐怖攻擊。

埃及眾議院國防和國家安全委員會主席阿瓦迪（Ahmed Al-Awadi）說，「穆斯林兄弟會」及「哈斯姆」試圖破壞國家穩定的恐攻，應與即將舉行的埃及國會選舉有關。

阿瓦迪說：「哈斯姆的陰謀在每個選舉季都會重複發生，目的是製造混亂，破壞穩定。」