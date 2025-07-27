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援助船韓達拉號駛向加薩 以色列部隊登船攔截

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導
自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition）派往加薩走廊的援助船正接近該地區，預計明晨抵達，以對抗以色列的封鎖行動。 路透社
自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition）派往加薩走廊的援助船正接近該地區，預計明晨抵達，以對抗以色列的封鎖行動。 路透社

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以色列表示，以色列部隊今天登上一艘由親巴勒斯坦行動組織自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition）駛向加薩（Gaza）的船隻，該組織對相關過程進行直播

法新社報導，以色列外交部在社群平台X發文表示：「以色列海軍已阻止船隻納瓦恩號（Navarn）非法進入加薩海岸海域。這艘船正安全駛向以色列海岸，所有乘客安然無恙。」

自由船隊聯盟的直播畫面顯示，當以色列士兵控制船隻時，成員們坐在甲板上，高舉雙手，並吹口哨演奏義大利反法西斯歌曲「朋友再見」（Bella Ciao）。現場的3個線上直播畫面在幾分鐘後被切斷。

這艘船當時的計畫是試圖突破以色列對加薩的海上封鎖，並向當地的巴勒斯坦居民運送少量人道援助物資。

自由船隊聯盟在社群平台發文表示，韓達拉號（Handala）在國際水域遭以色列部隊非法攔截與登船。韓達拉號是納瓦恩號的別稱。

以色列先前承諾要執行對加薩的封鎖，今天在聲明中表示：「未經授權突破封鎖的行動危險且違法，且損害正在進行的人道援助工作。」

一個用於追蹤韓達拉號航跡的線上工具顯示，該船被攔截時距埃及海岸約50公里，距加薩西方約100公里。

韓達拉號載有19名倡議人士，其中包括歐洲政治人物，以及兩名半島電視台（Al Jazeera）記者。這些記者在船隻被攔截前不久還能進行直播。

被拘留者中包括兩名法國議員福侯（Emma Fourreau）與卡塔拉（Gabrielle Cathala），她們所屬政黨不屈法國（France Unbowed）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）譴責以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。

梅蘭雄在X發文表示：「尼坦雅胡的暴徒登上韓達拉號，他們在無權管轄的海域內攻擊21名手無寸鐵的人，這是有兩名法國議員受害的綁架事件。」梅蘭雄要求法國政府採取行動。

法國 直播 以色列 內唐亞胡

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