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法國南部大火蔓延海灘度假勝地 遊客與居民疏散

中央社／ 土魯斯26日綜合外電報導
法國南部大火已多日延燒，圖為奧德省一處森林。 路透社
法國南部大火已多日延燒，圖為奧德省一處森林。 路透社

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法國南部大火今天晚間蔓延至一處海灘度假勝地，迫使兩處露營地的遊客和當地部分房舍的居民撤離。

法新社報導，大火發生在瀕臨地中海的法國南部奧德省（Aude），鄰近西班牙。奧德省官員表示，下午稍早竄出火苗後，大火在強風的助長之下已燒毀600公頃的土地。

據奧德省副省長雷西歐（Remi Recio）說法，約630名消防員在10多架飛機的支援下參與滅火。

法新社採訪團隊指出，大火產生的濃煙導致A9沿海公路交通堵塞，但通往西班牙的主要道路仍暢通無阻。

大火燒毀了兩棟房屋，當地官員將一間體育館改為避難所。不過，後來有約10戶被疏散的居民獲准返家。

為小心起見，省政府隨後下令疏散沿海地區拉努韋勒港（Port-la-Nouvelle）的兩個營地和住宅區。

3名消防員因吸入濃煙而接受治療。

法國國家氣象局今天對奧德省發布橙色警報，提醒有發生火災的「高風險」。

法國 消防員

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