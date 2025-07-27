快訊

MLB／大谷近7場6轟超越賈吉！第38轟讓球評從「沒了」急轉「出去啦！」

高教耗材／凹學生或放生 教授指導壓力觸發學倫問題

綠大罷免挫敗 朝野政治風暴誰引領變局？

美密西根州沃爾瑪商店爆持刀攻擊 至少11傷

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

美國密西根州警方表示，1間連鎖折扣賣場沃爾瑪（Walmart）門市今天發生揮刀砍人事件，至少11人受傷，警方已逮捕嫌疑人。

綜合法新社和美聯社報導，密西根州警方表示，當局正在調查特拉維斯市（Traverse City）沃爾瑪門市發生的「多起持刀傷人事件」。

芒森醫療中心（Munson Medical Center）在社群媒體發表聲明說，「我們可以證實，有11名傷者正在接受治療」，並補充說會「視情況提供最新資訊」。

密西根州警方補充說：「嫌疑人已遭拘留，目前所知細節有限。」警方呼籲民眾在調查期間避開事發地點。

特拉維斯市位在密西根州第一大城底特律（Detroit）西北約410公里處，由於鄰近密西根湖（Lake Michigan）在內的五大湖（Great Lakes），成為熱門旅遊景點。

沃爾瑪 底特律 社群媒體

延伸閱讀

流浪黑貓被送進收容所…晶片一掃「飼主竟在德國」 悲傷身世曝光

網紅「最強高中生」Ray偷竊被捕！壯漢壓制在地　網怒：玩過頭

超市業的商業傳奇！這家店營運後…周圍非死即傷淪墳場 台灣品牌也關門

沃爾瑪、亞馬遜研議發穩定幣

相關新聞

加薩陷饑荒危機 以色列允空投物資開闢人道走廊

鑒於加薩（Gaza）內成千上萬的巴勒斯坦人面臨大範圍饑荒威脅，以色列今天表示將允許空投糧食，並為聯合國援助車隊指定人道走...

健康來得及／吃對水果防大腸癌 每天兩顆奇異果腸保健康

奇異果富含膳食纖維、益生菌與維生素C，具抗氧化力，不僅改善便祕腹瀉、穩定腸道菌相，還有助降低大腸癌與心血管疾病風險。研究顯示，每天吃兩顆奇異果可提升排便頻率、改善生活品質，甚至強化DNA穩定性、減少基因突變風險。當營養素以天然形式攝取，其保護效果遠勝保健品。由此看來，奇異果是否就要榮登抗癌飲食的新寵兒？

美防長：有義務嚇阻印太戰爭

美國國防部長赫塞斯廿五日說，美國的義務除了保衛國家安全，也要嚇阻印太發生戰爭，這就是為何歐洲國家投資自身的傳統防衛能力比...

加薩談判破裂 川普：哈瑪斯高層將被獵殺

路透廿五日報導，以色列總理內唐亞胡及川普同日似乎放棄和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判停火，兩人異口同聲提到，愈來愈清楚哈瑪斯...

芬蘭連續14天出現氣溫破30度 刷新50多年紀錄

北歐國家芬蘭的氣象機關今天表示，芬蘭境內出現攝氏30度以上高溫的連續天數，已經打破高懸50多年的氣象紀錄

馬來西亞首都爆發萬人抗議 要求首相下台

由於不滿生活成本不斷上漲，政府又未能履行改革承諾，上萬馬來西亞民眾26日聚集在首都吉隆坡，要求首相安華下台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。