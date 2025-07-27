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加薩陷饑荒危機 以色列允空投物資開闢人道走廊

中央社／ 加薩市26日綜合外電報導
加薩戰火未歇，境內人道危機卻愈來愈嚴峻。圖為26日加薩巴勒斯坦人在北加薩的加薩市爭先恐後急於領取食物等人道物資。 美聯社
加薩戰火未歇，境內人道危機卻愈來愈嚴峻。圖為26日加薩巴勒斯坦人在北加薩的加薩市爭先恐後急於領取食物等人道物資。 美聯社

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鑒於加薩（Gaza）內成千上萬的巴勒斯坦人面臨大範圍饑荒威脅，以色列今天表示將允許空投糧食，並為聯合國援助車隊指定人道走廊。

法新社報導，此前，阿拉伯聯合大公國已表示將重新展開援助空投行動；英國則說將與約旦等夥伴合作提供協助。

以色列聲明指出：「人道空投行動將在COGAT與IAF率領下，與國際援助機構和（以軍）配合執行」。COGAT指的是以色列國防部人道單位「領土內政府活動協調局」，IAF則是以色列空軍。

聲明指出：「此外，已決定會劃分指定人道走廊，確保聯合國車隊得以安全行動，分發糧食與藥品給群眾」。

聲明表示，這麼做將改善加薩人道情況、瓦解「蓄意在加薩走廊製造饑荒的不實說法」。

人道主義官員高度懷疑空投行動是否有辦法分派足夠糧食，來解決加薩200多萬居民日益加劇的挨餓危機。他們要求以色列放行更多車隊走陸路運輸，以取代空投。

路透社報導，巴勒斯坦消息來源證實，援助品已開始空投進入北加薩。

根據加薩衛生部說法，過去數星期以來，因營養不良而喪命的加薩民眾達數十人，而以色列與控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）近2年前爆發戰爭以來，加薩已有127人因營養不良死亡，其中包括85名孩童。

超過100個援助機構本月23日發聲示警，說大規模饑荒情形正在加薩地區蔓延。

以色列 聯合國 巴勒斯坦

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