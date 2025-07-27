加薩陷饑荒危機 以色列允空投物資開闢人道走廊

鑒於加薩（Gaza）內成千上萬的巴勒斯坦人面臨大範圍饑荒威脅，以色列今天表示將允許空投糧食，並為聯合國援助車隊指定人道走廊。

法新社報導，此前，阿拉伯聯合大公國已表示將重新展開援助空投行動；英國則說將與約旦等夥伴合作提供協助。

以色列聲明指出：「人道空投行動將在COGAT與IAF率領下，與國際援助機構和（以軍）配合執行」。COGAT指的是以色列國防部人道單位「領土內政府活動協調局」，IAF則是以色列空軍。

聲明指出：「此外，已決定會劃分指定人道走廊，確保聯合國車隊得以安全行動，分發糧食與藥品給群眾」。

聲明表示，這麼做將改善加薩人道情況、瓦解「蓄意在加薩走廊製造饑荒的不實說法」。

人道主義官員高度懷疑空投行動是否有辦法分派足夠糧食，來解決加薩200多萬居民日益加劇的挨餓危機。他們要求以色列放行更多車隊走陸路運輸，以取代空投。

路透社報導，巴勒斯坦消息來源證實，援助品已開始空投進入北加薩。

根據加薩衛生部說法，過去數星期以來，因營養不良而喪命的加薩民眾達數十人，而以色列與控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）近2年前爆發戰爭以來，加薩已有127人因營養不良死亡，其中包括85名孩童。

超過100個援助機構本月23日發聲示警，說大規模饑荒情形正在加薩地區蔓延。