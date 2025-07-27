援助船「韓達拉號」接近加薩　以軍稱將進行攔截

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition）今天宣布，該組織最近派往加薩走廊的援助船正接近該地區，預計明晨抵達，以對抗以色列的封鎖行動。

法新社報導，這艘以巴勒斯坦著名卡通人物韓達拉（Handala）命名的援助船如今距離目的地僅194公里，較船隊另一艘船「瑪德林號」（Madleen）6月被攔截時更靠近加薩。

以色列海軍表示，將阻止「韓達拉號」抵達加薩。

以軍發言人今天告訴法新社，以軍「正執行加薩地區的合法海上安全封鎖行動，也已做好應對各種情況的準備，並將根據政治層面指示採取行動」。

「韓達拉號」載有來自不同國家的19名倡議人士和2名記者，7月13日從西西里島啟航，旨在突破以色列對加薩的封鎖，向當地民眾提供援助。

「韓達拉號」船員在社群媒體X發文稱，如果以軍攔截該船並扣留船上乘客，他們將展開絕食抗議。

卡通 以色列 社群媒體

延伸閱讀

法承認巴勒斯坦國遭美以反對 德短期不打算承認 英不表態

法承認巴勒斯坦國給歐洲國壓力 分析：美態度取決川普

母嬰都挨餓…加薩飢荒危機達臨界點 營養不良致死激增

法國將承認巴勒斯坦國 重點一次看

相關新聞

俄羅斯西南部發生公寓氣爆 已釀6死4人下落不明

根據俄羅斯當局說法，俄國西南部城市薩拉托夫（Saratov）的1棟公寓大樓今天發生氣爆，已造成6人喪生，搜救人員仍在尋找...

空投物資至加薩 英相：我們將竭盡全力 聯合國稱又貴又沒效率

針對以色列宣布將允許約旦與阿拉伯聯合大公國等國重新空投物資至加薩，英國首相施凱爾（Keir Starmer ）25日晚上...

美防長：有義務嚇阻印太戰爭

美國國防部長赫塞斯廿五日說，美國的義務除了保衛國家安全，也要嚇阻印太發生戰爭，這就是為何歐洲國家投資自身的傳統防衛能力比...

加薩談判破裂 川普：哈瑪斯高層將被獵殺

路透廿五日報導，以色列總理內唐亞胡及川普同日似乎放棄和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判停火，兩人異口同聲提到，愈來愈清楚哈瑪斯...

芬蘭連續14天出現氣溫破30度 刷新50多年紀錄

北歐國家芬蘭的氣象機關今天表示，芬蘭境內出現攝氏30度以上高溫的連續天數，已經打破高懸50多年的氣象紀錄

馬來西亞首都爆發萬人抗議 要求首相下台

由於不滿生活成本不斷上漲，政府又未能履行改革承諾，上萬馬來西亞民眾26日聚集在首都吉隆坡，要求首相安華下台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。