援助船「韓達拉號」接近加薩 以軍稱將進行攔截
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自由船隊聯盟（Freedom Flotilla Coalition）今天宣布，該組織最近派往加薩走廊的援助船正接近該地區，預計明晨抵達，以對抗以色列的封鎖行動。
法新社報導，這艘以巴勒斯坦著名卡通人物韓達拉（Handala）命名的援助船如今距離目的地僅194公里，較船隊另一艘船「瑪德林號」（Madleen）6月被攔截時更靠近加薩。
以色列海軍表示，將阻止「韓達拉號」抵達加薩。
以軍發言人今天告訴法新社，以軍「正執行加薩地區的合法海上安全封鎖行動，也已做好應對各種情況的準備，並將根據政治層面指示採取行動」。
「韓達拉號」載有來自不同國家的19名倡議人士和2名記者，7月13日從西西里島啟航，旨在突破以色列對加薩的封鎖，向當地民眾提供援助。
「韓達拉號」船員在社群媒體X發文稱，如果以軍攔截該船並扣留船上乘客，他們將展開絕食抗議。
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