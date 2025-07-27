美防長：有義務嚇阻印太戰爭

美國國防部長赫塞斯廿五日說，美國的義務除了保衛國家安全，也要嚇阻印太發生戰爭，這就是為何歐洲國家投資自身的傳統防衛能力比以往更重要。

赫塞斯廿五日在五角大廈與波羅的海國家防長展開四方會議，包括愛沙尼亞防長派夫克、拉脫維亞防長斯普魯茨和立陶宛防長薩卡利埃內。

五角大廈表示，波羅的海國家在會中宣示將提高國防支出，達到占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五，這對美國的北約（ＮＡＴＯ）盟友是個提醒，提醒他們應擔負的責任。他也感謝波羅的海國家以身作則。

赫塞斯還說，美國持續全力支持北約，美國和北約國家會在歐洲以實力謀和平，為烏克蘭設下能達到持久和平的談判條件，並為歐洲建立永續的嚇阻政策，同時增加盟友的能力和互通性。

赫塞斯提到，歐洲國家致力現代化並投資新的軍事能力，是嚇阻攻擊並做好準備的關鍵。他並感謝波羅的海國家防長組織多國軍演，以強化集體的戰備狀態。他也樂見美國部署的海馬士多管火箭系統（ＨＩＭＡＲＳ）得以協助波羅的海國家，在他們取得該裝備前就能接受相關訓練。

赫塞斯表示，前述合作讓各國能加快使用有效的武器系統保衛國家。斯普魯茨則說，在當前極具挑戰性的時刻，讓波羅的海國家的軍隊變得更有效。

薩卡利埃內也呼籲，北約國家應仿效波羅的海國家，提高國防支出至ＧＤＰ的百分之五。