加薩談判破裂 川普：哈瑪斯高層將被獵殺

路透廿五日報導，以色列總理內唐亞胡及川普同日似乎放棄和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判停火，兩人異口同聲提到，愈來愈清楚哈瑪斯不想達成加薩停火協議。

內唐亞胡說，以色列正考慮替代選項，以實現帶遭關押在加薩的人質返家的目標，並終結哈瑪斯在加薩的統治。川普也認為，哈瑪斯高層如今將被獵殺，且哈瑪斯其實不想達成協議，「我覺得（哈瑪斯）他們找死」，這非常糟，「即將到一個你得了結此事的時候了」。

川普在飛往英國蘇格蘭前對媒體說，以色列人必須戰鬥且徹底清理，「你們（以色列人）得剷除（哈瑪斯）」，還說他始終認為，哈瑪斯不會想釋放手中倖存的人質，因為不想喪失他們的的籌碼和護身符。

哈瑪斯在卡達多哈的談判人員，長久以來聲稱是以方不想停戰，但過去一周以色列同意卡達與埃及調停人員提出的停火方案，哈瑪斯卻試圖討價還價，隨即被以色列拒絕。卡埃兩國廿五日也發表聯合聲明，強調目前仍和美國保持密切合作，以促成加薩全面停火的協議。

美以廿四日召回各自參與加薩停火談判的代表團。美國總統中東特使威科夫並指控哈瑪斯在談判時未展現誠意。他在社群媒體Ｘ寫道，「為了帶人質回家，現在我們將考慮替代選項，並試圖為加薩人民創造更穩定的環境」。

英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨及法國總統馬克宏廿五日商討加薩情勢。

三人並在聯合聲明中表明，「結束加薩戰爭的時候到了，我們呼籲各方即刻達成停火協議，使這場衝突畫下句點」，尤其加薩正面臨的人道災難必須立刻終止，敦促以色列政府馬上解除對人道物資進入加薩的限制，並讓聯合國與人道援助組織展開行動，以因應加薩的飢荒危機，且以色列必須遵守國際人道法的義務。

前年十月七日以哈加薩戰爭爆發，至今未歇，專家與聯合國均警告當地發生飢荒。根據巴勒斯坦衛生官員及救護部門，以色列廿六日的空襲和開槍射擊，造成加薩至少廿五名巴人死亡，其中大多在以加邊境的北加薩茲金關卡，命喪於等候領取物資卡車上的食物。非政府組織世界中央廚房（ＷＣＫ）廿五日說，正在中加薩的迪爾巴拉恢復有限的煮食活動，ＷＣＫ的野戰廚房等每天正設法供餐六萬份。