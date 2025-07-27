川普切割「淫魔」艾普斯坦案 反指柯林頓

美國總統川普廿五日表示，想了解前已故「淫魔」艾普斯坦性販運案件的人，注意力應放在前總統柯林頓、前財政部長桑默斯等人。川普也說，還未考慮特赦艾普斯坦的共犯麥斯威爾。

艾普斯坦在二○○三年過五十歲生日時，他的女友兼助理麥斯威爾曾向六十多個名人收集祝賀信集結成冊；華爾街日報繼十七日獨家報導披露，其中一封信上有川普簽名和手繪裸女塗鴉，該報廿四日又以獨家報導指出，另有一封祝賀信來自民主黨籍前總統柯林頓。

美媒ＣＮＢＣ報導，川普前往蘇格蘭前迴避他與艾普斯坦的問題，表示和他毫無瓜葛，「你們應把焦點放在柯林頓、前哈佛大學校長桑默斯，還有一些對沖基金業的朋友」。川普也說將發布一份名單，「那些人跟艾普斯坦住一起，而我打包票並沒有」。

福斯新聞報導，川普指稱柯林頓去過艾普斯坦用來當作性販運基地的私人島嶼，川普並自稱從未去過該島。柯林頓在去年出版的新回憶錄「公民」（暫譯）則寫道，自己沒去過該島，也很後悔結識艾普斯坦。

桑默斯曾任柯林頓政府的財長和歐巴馬政府的白宮國家經濟會議主席。桑默斯與柯林頓的發言人都未評論川普前述說法。

柯林頓的發言人也拒絕評論華爾街日報所稱的祝賀信，並援引過去聲明說，柯林頓在艾普斯坦二○一九年被捕的十多年前就斷絕兩人聯繫，對艾普斯坦所涉罪行毫不知情。

麥斯威爾因協助艾普斯坦性侵，二○二一年被判有罪，正在佛州的聯邦監獄服廿年有期徒刑，也正提出上訴。司法部副部長布蘭奇廿四和廿五日已到佛州約談麥斯威爾。川普的批評者擔心，川普將替麥斯威爾減刑。