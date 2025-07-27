加薩走廊民防當局：以色列攻擊多地釀11死

根據加薩走廊民防當局說法，以色列今天在當地的軍事行動合計造成了11人死亡。這塊巴勒斯坦地區受戰爭摧殘已達21個月餘。

加薩走廊（Gaza Strip）民防當局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，其中有4名身亡的巴勒斯坦人是在北部的加薩市（Gaza City）黎瑪區（Rimal）遭到空襲。

加薩走廊民防當局還指出，有1名死者是在加薩市西北方遭到射殺，當時「以色列部隊朝等待人道援助的人群開火」。目擊者告訴法新社，當地有數千人聚集等待物資。

加薩走廊民防當局又說，另1名男性死者是在加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）附近遭到無人機打擊身亡，還有1人則是在加薩走廊中部的布賴吉（Al-Bureij）難民營死於砲火。

以色列軍方面對法新社詢問時表示，將就這些事件進行查看。

以軍另發布聲明說，他們持續在加薩走廊的軍事行動，殺死了1個「恐怖主義小組」的數名成員，這些人放置1枚爆裂裝置鎖定打擊以色列士兵。