芬蘭連續14天出現氣溫破30度 刷新50多年紀錄

北歐國家芬蘭的氣象機關今天表示，芬蘭境內出現攝氏30度以上高溫的連續天數，已經打破高懸50多年的氣象紀錄。

法新社報導，位於芬蘭東部鄰近俄羅斯邊界的市鎮帕里卡拉（Parikkala）今天接近正午時氣溫達到攝氏30.3度，意味芬蘭已連續14天部分地區氣溫飆升到30度，打破1972年6至7月間創下的連續13天紀錄。

芬蘭氣象研究所（Finnish Meteorological Institute）在社群媒體平台X發文表示：「這是1961年開始有紀錄以來，氣溫連續超過攝氏30度的最長時期。」

芬蘭目前處於天氣溫暖期，但據芬蘭氣象研究所所說，一些地方的高溫期「異常久」。

芬蘭氣象研究所的氣象學家西斯柯能（VilleSiiskonen）告訴法新社，連續高溫天數破紀錄是否是氣候變遷造成，尚需進一步研究；但普遍來說，全球暖化意味這類一陣陣高溫未來將更頻繁，「時間會更久，次數也可能更多」。