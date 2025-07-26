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馬來西亞首都爆發萬人抗議 要求首相下台

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
不滿生活成本不斷上升與政府未兌現改革，逾萬馬國民眾聚集首都吉隆坡，要求首相安華下台。歐新社
不滿生活成本不斷上升與政府未兌現改革，逾萬馬國民眾聚集首都吉隆坡，要求首相安華下台。歐新社

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由於不滿生活成本不斷上漲，政府又未能履行改革承諾，上萬馬來西亞民眾26日聚集在首都吉隆坡，要求首相安華下台。

路透指出，抗議群眾多穿黑色上衣，頭上戴有印著「安華下台」的頭巾，一路穿過吉隆坡市中心，最終在獨立廣場集結，聆聽反對派領導人發表演說。警方估計至少有1.8萬人參與遊行。

在2022年11月就職前，安華的競選綱要就主打改革，上台後卻因實施旨在增加政府收入的措施而飽受批評，包括擴大銷售與服務稅、調整補貼政策等。部分人士憂心這些措施會導致消費物價飆升。為平息民眾對物價上漲的憂慮，安華本周宣布現金發放計畫，增加對貧困家庭的援助，承諾降低燃油價格。

23歲的抗議人士李曼（Nur Shahirah Leman）是伊斯蘭學生團體的一員。她擔心對大企業課徵的新稅與高電價，最終會轉嫁給消費者。「向製造商徵收這些稅，會自動影響食品價格」。

安華也面臨干預司法與貪腐的質疑，但本人卻一再否認介入司法。先前，馬國檢察官撤銷對多名與政府有關人士的貪污案。

本月剛滿100歲的前馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）也參與抗議，指責安華濫用權力起訴政敵，「無辜者受控，有過者卻釋放」。

昔日為得意門生，如今為馬哈地的對手，安華與馬哈地的角力主導大馬政壇近30年。雖然2018年兩人一度重修舊好，並推翻長期執政的「國民陣線」（Barisan Nasional），卻不到兩年就瓦解。

司法 馬哈地 馬來西亞

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