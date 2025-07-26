快訊

罷免開票結果／726大罷免重創綠營 2026新北市長人選暗潮湧動

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

伊朗東南部司法大樓傳遭恐攻 已釀5死13傷

中央社／ 德黑蘭26日綜合外電報導
伊朗東南部司法大樓傳遭恐攻。圖為飄揚的伊朗國旗。圖／ingimage
伊朗東南部司法大樓傳遭恐攻。圖為飄揚的伊朗國旗。圖／ingimage

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

伊朗官媒報導，伊朗東南部希斯坦-俾路支省1棟司法機關大樓今天遭到數名槍手發動「恐怖攻擊」，初步造成5死13傷，有3名槍手遭擊斃。當地少數民族俾路支族反叛勢力活躍。

法新社報導，根據伊朗司法當局新聞網站「米贊線上」（Mizan Online）的消息，希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchestan）首府薩赫丹（Zahedan）的「司法中心遭到身分不明的槍手攻擊」。這個省分與巴基斯坦接壤。

消息還說，已有5名平民在這起「恐怖攻擊」中喪生，另有13人受傷，而這些只是「初步」統計，傷亡人數可能會再增加。

官方伊朗通訊社（IRNA）則引述伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）地方司令部的說法報導，攻擊者當中有3人已在過程中遭擊斃。

希斯坦-俾路支省警方表示，攻擊者假扮成訪客嘗試進入事發大樓，他們朝大樓內丟擲1枚手榴彈，造成數人喪生，包括1名母親與她的1歲嬰孩。

根據伊朗媒體的說法，伊朗少數民族俾路支族（Baloch）的1個聖戰組織「正義之軍」（Jaish al-Adl）已坦承犯案。這個組織的總部在巴基斯坦，但在伊朗也活躍。

伊朗 司法 巴基斯坦

延伸閱讀

巴基斯坦稱數天內可與美國達貿易協議 美未提時間表

Fed大樓修繕費超支怪鮑爾？川普提高關稅才是重大禍首

新壽為全台名列前茅大房東 「祖產」一分未賣

關乎國家榮譽與科學家成就 伊朗外長：不會放棄核子濃縮計畫

相關新聞

空投物資至加薩 英相：我們將竭盡全力 聯合國稱又貴又沒效率

針對以色列宣布將允許約旦與阿拉伯聯合大公國等國重新空投物資至加薩，英國首相施凱爾（Keir Starmer ）25日晚上...

俄羅斯西南部發生公寓氣爆 已釀6死4人下落不明

根據俄羅斯當局說法，俄國西南部城市薩拉托夫（Saratov）的1棟公寓大樓今天發生氣爆，已造成6人喪生，搜救人員仍在尋找...

馬來西亞首都爆發萬人抗議 要求首相下台

由於不滿生活成本不斷上漲，政府又未能履行改革承諾，上萬馬來西亞民眾26日聚集在首都吉隆坡，要求首相安華下台。

伊朗東南部司法大樓傳遭恐攻 已釀5死13傷

伊朗官媒報導，伊朗東南部希斯坦-俾路支省1棟司法機關大樓今天遭到數名槍手發動「恐怖攻擊」，初步造成5死13傷，有3名槍手...

英國譴責香港警方通緝19名海外港人

英國外交大臣拉米(David Lammy)、內政大臣庫珀(Yvette Cooper)在聲明中表示：「香港警方又一次向居住在英國的個人發出逮捕令和懸賞通緝，這是跨國鎮壓的又一例證。」他們要求中國當局停止打壓在英反對派發聲，並強調本屆英國政府「將繼續與香港人民站在一起，包括那些在英國安家落戶的香港人。我們非常重視保護他們的權利、自由和安全」。

川普訪蘇格蘭 批移民政策「殺害歐洲」、風電破壞景觀

川普總統25日晚間飛抵蘇格蘭普勒斯威克機場(Prestwick Airport)，展開為期四天訪問行程，將視察亞伯丁(A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。