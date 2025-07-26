伊朗東南部司法大樓傳遭恐攻 已釀5死13傷

伊朗官媒報導，伊朗東南部希斯坦-俾路支省1棟司法機關大樓今天遭到數名槍手發動「恐怖攻擊」，初步造成5死13傷，有3名槍手遭擊斃。當地少數民族俾路支族反叛勢力活躍。

法新社報導，根據伊朗司法當局新聞網站「米贊線上」（Mizan Online）的消息，希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchestan）首府薩赫丹（Zahedan）的「司法中心遭到身分不明的槍手攻擊」。這個省分與巴基斯坦接壤。

消息還說，已有5名平民在這起「恐怖攻擊」中喪生，另有13人受傷，而這些只是「初步」統計，傷亡人數可能會再增加。

官方伊朗通訊社（IRNA）則引述伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）地方司令部的說法報導，攻擊者當中有3人已在過程中遭擊斃。

希斯坦-俾路支省警方表示，攻擊者假扮成訪客嘗試進入事發大樓，他們朝大樓內丟擲1枚手榴彈，造成數人喪生，包括1名母親與她的1歲嬰孩。

根據伊朗媒體的說法，伊朗少數民族俾路支族（Baloch）的1個聖戰組織「正義之軍」（Jaish al-Adl）已坦承犯案。這個組織的總部在巴基斯坦，但在伊朗也活躍。