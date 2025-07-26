英國譴責香港警方通緝19名海外港人

（ 德國之聲中文網）英國外交大臣拉米(David Lammy)、內政大臣庫珀(Yvette Cooper)在聲明中表示：「香港警方又一次向居住在英國的個人發出逮捕令和懸賞通緝，這是跨國鎮壓的又一例證。」他們要求中國當局停止打壓在英反對派發聲，並強調本屆英國政府「將繼續與香港人民站在一起，包括那些在英國安家落戶的香港人。我們非常重視保護他們的權利、自由和安全」。

中國方面在2020年夏天出台香港國安法，英國則在2021年對應推出了香港公民移民英國特殊簽證計劃。迄今為止，已經有約15萬香港人據此移居英國。不過，英國政府近期提出的改革引渡規則的提議引發了嚴重擔憂，一些人擔心這可能會為導致恢復向香港的引渡程序。後者在2020年香港國安法生效後暫停。

香港警務處國家安全處7月25日通緝19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」組織的人士，指控他們涉嫌違反香港國安法的「顛覆國家政權罪」。

國安處指控其中9人成立「香港議會」，包含袁弓夷、何良懋、霍嘉志、蔡明達、陳麗珍、馮崇義、龔小夏、吳文昕和曾偉藩；另外10人則是被指以候選人身分參與「香港議會」選舉，並在當選後宣誓擔任「香港議會議員」，包括：錢寶芬、夏海俊、侯中宇、何永友、姜嘉偉、林千淦、吳文君、黃振華、黃修及張信燕。

該組織6月30日在臉書上發表聲明稱，已經通過手機應用程序和線上投票系統獲得了約15700張有效選票。「香港議會」組織的選舉籌備委員會設立於加拿大。

香港警方稱，「香港議會」旨在顛覆中國國家政權，目標包括推動香港「自決」、制定「香港憲法」，欲推翻中國和香港的政府或者政治制度。

被通緝人士：港警幫忙做廣告

此次被懸賞的19人中，袁弓夷、何良懋、霍嘉志及蔡明達先前已經因為涉嫌違反「危害國家安全罪」並潛逃海外，被港警懸賞100萬港幣，其余15人的懸賞金額則為20萬港幣。香港警方表示，希望這些人士「抓住機會回港自首，而不是犯下更多錯誤」。

這也是香港當局第四次發布此類海外懸賞通緝令，前幾次也都引起西方國家的強烈批評。中國方面則指責西方國家干涉內政。

被通緝的袁弓夷也在臉書直播節目中回應說，此前的線上投票行動參與度並不算太高，但是現在警方的通緝則有助於「香港議會」組織為抵抗行動爭取更大的支持。同樣參與創建「香港議會」組織的龔小夏則抨擊香港正在演變為「警察國家」，並表示自己是美國公民，將向美國當局以及議員報告此案。

（美聯社、法新社等）

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