俄羅斯西南部發生公寓氣爆 已釀6死4人下落不明

根據俄羅斯當局說法，俄國西南部城市薩拉托夫（Saratov）的1棟公寓大樓今天發生氣爆，已造成6人喪生，搜救人員仍在尋找4名失蹤民眾。

法新社報導，以薩拉托夫為首府的同名州州長布薩爾金（Roman Busargin）表示，這起事件發生在當地時間接近中午，氣爆造成30多間公寓摧毀。他並宣布1天哀悼日。

俄羅斯緊急事務部在社群媒體平台Telegram發文指出，「薩拉托夫的死亡人數來到6人」，其中1名男子受困瓦礫堆中超過6小時，被救出後因傷勢過重身亡。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）引述官方消息報導，有16人在這起氣爆事件中受傷，搜救工作今晚持續進行。