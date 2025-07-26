空投物資至加薩 英相：我們將竭盡全力 聯合國稱又貴又沒效率

針對以色列宣布將允許約旦與阿拉伯聯合大公國等國重新空投物資至加薩，英國首相施凱爾（Keir Starmer ）25日晚上投書《鏡報》，表示「以色列允許各國向加薩空投援助物資的消息來得太晚，但我們將竭盡全力透過該路線運送援助物資」。

施凱爾將「加薩的飢餓與絕望」景象形容為「極度恐怖」，並說這就是為何英國該採取行動，還建議讓更多巴勒斯坦兒童來英國診治，同時在空投援助物資至加薩扮演重要角色。

他表示，英國已開始和約旦合作，將英國援助物資裝上飛機運往加薩走來，並說承認巴勒斯坦國必須是實現區域和平的步驟之一，「儘管這必須是一個更廣泛計畫的一部分，最終促成兩國方案，並為巴勒斯坦人與以色列人帶來永久安全」。先前，英國約3分之1的議員連署信函，呼籲政府承認巴勒斯坦。

隨著以國宣布未來幾天將允許外國空投物資，1名約旦官員向英國廣播公司（BBC）表示，約旦仍在等待空投許可。

英國先前也曾參與空投援助物資至加薩的行動；但聯合國表示，儘管空投確實能有所幫助，卻是「最昂貴且最沒效率」的方式，而允許空投也是以國政府「分散注意力以不行動」的行為。

隨著加薩飢荒愈來愈嚴重，聯合國世界糧食計劃署（WFP）也說糧食短缺危機已達「新而且令人震驚的絕望程度」，近3分之1的加薩人「數日未進食」，營養不良的現象正在加劇，9萬名兒童與婦女須緊急治療。

WFP說，自5月邊境口岸重開放以來，已輸送超過22000公噸的援助物資，但這「只是200多萬加薩民眾生存所需的一小部分」，並面臨援助運送批准有限、車隊延宕及缺少運輸路線等阻礙。

WFP指出，以國「保證將會有更多貨車像加薩運送援助糧食。自7月23日以來，WFP的糧食車隊獲審與運輸的速度有加快，但還需要持續的承諾避免不斷發生的人道主義危機」。