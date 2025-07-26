IAEA署長訪新加坡 簽備忘錄盼促區域核能培訓

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西訪問新加坡，與官員簽署備忘錄，盼加強區域核相關能力建設。新加坡官員表示，星方積極參與推廣、維護高標準核安全。

聯合早報等媒體報導，新加坡永續發展與環境部長傅海燕、IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）昨天傍晚簽署備忘錄，更新第3國培訓計畫（ThirdCountry Training Programme），盼加強區域核相關能力建設，包括提高環境放射監測與分析等能力。

新加坡上一次與IAEA在2015年至2020年開展第3國培訓計畫，推出研修與能力建設計畫，為來自27個國家的140多人就核醫學、核法律、食品安全和病蟲害管控等方面提供培訓。未來5年IAEA會繼續與新加坡合作制定培訓計畫，加強區域在人類健康、工業放射學、環境放射監測與分析等領域的能力。

報導指出，新加坡1967年加入IAEA，至今擔任過機構5屆理事會成員，推廣以安全且和平的方式使用核技術。傅海燕表示，新加坡支持IAEA推動核能技術在全球安全、可靠與和平的使用。作為負責任的國際社會一員，新加坡積極參與機構在區域和全球層面，推廣與維護高標準核安全。

葛羅西在新加坡國立大學舉辦講座後受訪時表示，IAEA的工作範圍不斷擴展，與新加坡更新合作計畫，希望確保雙方的合作能涵蓋新興領域。這是葛羅西首次訪星，並與新加坡總統尚達曼（TharmanShanmugaratnam）、總理黃循財，以及主管能源與科技的官員會面。

報導指出，新加坡尚未決定是否使用核能，但不排除在技術足夠安全和可行時將核能納入能源組合。葛羅西說，東協正在研究各種核能發電的可能性，而新加坡有技術基礎，也有成熟的制度。

黃循財在臉書發文表示，在探索低碳能源方案之際，新加坡會繼續與IAEA合作，提升能力並維持嚴格的安全標準。