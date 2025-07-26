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英國支持未來巴勒斯坦建國 但僅為和平協議一環

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
英國首相施凱爾表示，英國政府只會在談判達成的和平協議中，才會承認巴勒斯坦國。(歐新社)
英國首相施凱爾表示，英國政府只會在談判達成的和平協議中，才會承認巴勒斯坦國。(歐新社)

英國首相施凱爾今天表示，英國政府只會在談判達成的和平協議中，才會承認巴勒斯坦國。此一說法令工黨黨員感到失望；施凱爾黨內許多人希望他能仿效法國，採取更快速的行動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天表示，法國將承認巴勒斯坦國。繼西班牙、挪威和愛爾蘭去年採取類似舉動後，這項計畫招致以色列與美國的強烈譴責。

路透社報導，在與馬克宏和德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）商討如何向以色列施壓，以結束在加薩的戰爭後，施凱爾（Keir Starmer）表示，他專注於「實際解決方案」，他認為這才能真正有助於結束戰爭。

他說：「承認巴勒斯坦國必須是其中一步。我對此毫不含糊…但它必須是一個更廣泛計畫的一環，最終實現兩國方案，並為巴勒斯坦人和以色列人帶來持久的安全。」

逾220名國會議員今天致函施凱爾，敦促他應承認巴勒斯坦國。這些議員約占下議院席次的1/3，其中大部分是施凱爾所屬工黨（Labour Party）黨籍議員。

歷屆英國政府都曾表示，他們會在時機成熟時正式承認巴勒斯坦國，但從未設定時間表或具體說明必要條件。

一位工黨議員告訴路透社說，工黨內部對施凱爾感到不滿，因為英國政府未能採取進一步的外交措施來譴責以色列。

這位議員說：「我們大多數人都對加薩發生的事情感到憤怒，也認為我們自己太膽怯。」

美國總統川普今天稍晚將抵達蘇格蘭訪問，這使得施凱爾在處理此一議題時更為棘手。施凱爾此前與川普已建立良好關係。

在外交政策方面，英國很少與美國背道而馳。

議員 施凱爾 巴勒斯坦

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