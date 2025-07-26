加學者：加拿大有望強化印太戰略 加台關係具新契機

加拿大學者史國良撰文分析指出，加拿大總理卡尼當選後的新國會具連續性，2022年起草印太戰略的部長仍在內閣中，加國可能重新校準其印太戰略，以應對來自美國的挑戰，同時格外留意中國，這為深化加台關係提供了新契機。

加拿大渥太華大學社會學與人類學教授史國良（Scott Simon）24日在台灣智庫「遠景基金會」英文季刊「展望與觀點」（Prospects & Perspectives），以「卡尼總理任期內的加拿大與台灣及印太地區關係」為題撰文表示，加拿大所有政黨都意識到，維護印太地區的和平安全是加拿大繁榮的必要條件。

史國良表示，自由黨在4月28日加拿大大選得以繼續維持少數政府執政，主因是加拿大人認為自由黨領袖卡尼（Mark Carney）比對手更有能力保護加拿大主權，抵禦反復無常的美國總統川普。不過，加拿大人對主權日益增長的擔憂，並不會自動導致對台灣產生更大同情。

卡尼在選前辯論中曾明確指出，加拿大最大的安全威脅是中國；卡尼後來解釋說，中國是地緣政治的威脅，因為中國支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及對台灣的脅迫。

史國良分析指出，加拿大及其志同道合國家都在加強對印太地區的警覺。今夏，加拿大及其合作夥伴和盟友的重要國防評估，包括日本年度防衛白皮書、法國國家戰略評估和英國國家安全戰略，都強調了中國在南海和台灣海峽的侵略行為、灰色地帶行動以及供應鏈阻力帶來的威脅。

加拿大及其盟友正用行動展現其聲明立場。加拿大皇家海軍今年的「地平線」行動（OperationHORIZON）派遣哈利法克斯級巡防艦「魁北克城號」（HMCS Ville de Québec）前往印太地區，加入英國領導的航空母艦打擊群（Carrier Strike Group）；此次部署還包括英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMSSpey）穿越台灣海峽以及與日本的互通性演習。

加拿大還在7月13日至8月4日，與其他18個國家一起參加由澳洲主辦的「護身軍刀25演習」（exerciseTalisman Sabre 25）。加拿大在印太地區的存在，並不是要追隨美國進入新冷戰，而是與英、澳等志同道合夥伴共同維護和平安全與法治。

史國良認為，加拿大9月15日國會復議後，很可能會繼續延續這樣的趨勢；加拿大所有政黨都意識到，維護印太地區的和平與安全是加拿大繁榮的必要條件。

他表示，由於自由黨繼續執政，負責2022年印太戰略的部長仍在內閣中，加拿大很可能會重新校準其印太戰略，以應對來自美國的挑戰，同時加強留意中國；這些都為深化加台關係提供了新契機。