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駐加代表曾厚仁投書加媒 籲正視中國啟用W121航路

中央社／ 多倫多25日專電
駐加拿大代表曾厚仁。中央社資料照
駐加拿大代表曾厚仁。中央社資料照

加拿大代表曾厚仁25日投書加拿大主流媒體iploitics，強調中國片面宣布啟用W121銜接航路違反國際規範，意圖改變台海現狀，盼加國支持台灣有意義地參與包括ICAO在內的國際組織，共同對抗中共逐步侵蝕國際規範的壓力戰術。

曾厚仁在投書中表示，中國月前片面宣布啟用M503航線W121銜接航路，企圖一步步蠶食台灣主權，其衍生影響將不限於區域內，就連加拿大也恐遭波及。W121並非兩岸航路，而是具戰略與軍事意涵，為中國提供快速動員通道，壓縮台灣防空縱深與預警時間。

曾厚仁表示，中國身為國際民航組織（ICAO）一員，理應就其飛航情報區內的航線變動，與鄰近國家協調。台灣民航局作為台北飛航情報區唯一主管機關，卻未被諮詢，此舉已違反ICAO規範。台灣官方對此提出正式抗議，則被中方完全忽視。

曾厚仁提到，中共已3度在台海片面畫設飛航路線，目的就是要在不受挑戰的情況下，逐步改變現狀。至今幾乎只有台灣公開反對中方舉措，原因是這樣的「灰色地帶戰術」難以被視為直接威脅。但若任其發展，勢必使中方「軟土深掘」，最終讓區域局勢走向不可避免的衝突。一旦中國入侵台灣，導致台海貨運中斷、先進晶片供應鏈受阻，加拿大經濟無疑將遭遇重擊。

曾厚仁指出，中國對區域的威脅不僅限於經濟層面。2023年10月，中國戰機在加拿大軍機執行聯合國任務期間，危險攔截其CP-140巡邏機，幾乎引發空中相撞事件，顯示中國的脅迫手段已不再侷限於其周邊地區，而是斗膽向外延伸。

因此，W121航線的加開並非獨立偶發事件，而是中方對全球規則與國際社會反應能力的反覆試煉。中方正以此得寸進尺心態，暗中逐步加大其在南海與北極的控制。

曾厚仁強調，加拿大長期倡議自由、開放與包容的印太平洋，並清楚意識到台海安危對加國利益影響甚鉅。儘管台加地理距離遙遠，但雙方價值理念與經濟利益緊密相連，也共同面對來自威權主義的脅迫，誠為捍衛國際秩序的天然盟友。

曾厚仁表示，加拿大有多重途徑可維護台海和平穩定，包括深化與台灣在多領域的合作、支持台灣有意義地參與包括ICAO在內的國際組織，以及共同對抗中共逐步侵蝕國際規範的壓力戰術。

曾厚仁投書強調，特洛伊木馬屠城從不來勢洶洶，而是悄悄滲透；只有具備遠見與警覺心，加拿大與台灣才能守住共享的天空與自由的未來。

ICAO 台海 加拿大

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