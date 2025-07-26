英譴責香港懸賞緝捕民主人士 稱跨國打壓又一例

英國今天譴責香港當局提供報酬，換取協助逮捕居住在英國的民主派人士。

法新社報導，英國外交大臣拉米（David Lammy）與內政大臣古柏（Yvette Cooper）在聯合聲明中表示：「香港警方針對居住在英國的個人發出更多逮捕令和懸賞，這是跨國打壓的又一例證。」

中國2020年實施國家安全法，香港當局本月25日宣布提供現金報酬徵求線報，以利逮捕19名被控涉嫌違反國安法的海外民主派人士。

依香港當局追緝的對象不同，賞金從約2.5萬美元（約新台幣74萬元）到12.5萬美元不等。

這是香港當局第4次懸賞，此舉已引起西方國家強烈批評，中國則譴責西方國家「干涉」。

拉米與古柏在聲明中呼籲中國停止鎖定在英異議人士。

約有15萬名香港人依據2021年推出的特殊簽證計畫移居英國。

但英國政府最近提議改變引渡規定，引發嚴重憂慮，有些人擔心這可能為未來恢復引渡人到香港鋪路。自2020年國安法生效以來，英國暫停將人引渡到香港。

拉米與古柏在聲明中說：「本屆政府將繼續與香港人民站在一起，包括那些在英國安家落戶的人。我們非常重視保護他們的權利、自由和安全。」