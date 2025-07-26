美軍在敘利亞展開突襲行動 擊斃IS資深領導人與2名兒子

美國中央司令部（CENTCOM）發布聲明表示，美軍25日在敘利亞發動突襲行動，擊斃一名恐怖組織伊斯蘭國（IS）資深領導人，及其兩名與該組織有關聯的成年兒子。

CNN報導，該名資深領導人名為哈爾達尼（Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani），其兩名成年兒子分別為阿卜杜拉（Abdallah Dhiya al-Hardani）與阿卜杜勒-拉赫曼（Abd al-Rahman Dhiya Zawba al-Hardani）。

CENTCOM在聲明中指出，這三人「對美國與聯軍部隊，以及新成立的敘利亞政府構成威脅」。現場另有3名孩童與3名婦女，均未受傷。聲明未提供更多細節。

儘管過去數月乃至近年來，美軍不時與合作夥伴部隊執行反IS任務，但以地面突襲取代空襲仍屬罕見。CENTCOM指揮官庫里拉（Erik Kurilla）上將在聲明中表示：「無論IS恐怖分子在哪裡活動，我們都將持續不懈地追捕他們。」

他強調：「IS恐怖分子無論是在睡覺、行動還是藏身之處，都不會有安全可言。」

CNN指出，過去幾個月乃至近年來，美國持續與在敘利亞和伊拉克的合作夥伴及聯軍部隊合作，執行並支援反IS任務。CENTCOM 6月表示，美軍5月共支援6次行動，5次在伊拉克、1次在敘利亞，擊斃2名IS成員，另外2人被捕，其中包括一名領導人。