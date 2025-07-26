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俄羅斯客機墜遠東48死 黑盒子尋獲待查失事原因

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導
俄羅斯遠東交通檢察院7月24日發佈俄遠東阿穆爾州墜機現場照片。新華社（俄羅斯遠東交通檢察院供圖）
俄羅斯遠東交通檢察院7月24日發佈俄遠東阿穆爾州墜機現場照片。新華社（俄羅斯遠東交通檢察院供圖）

俄羅斯安加拉航空一架飛機24日墜毀遠東地區阿穆爾州（Amur），造成48人罹難。俄羅斯有關當局表示，調查人員已在殘骸中找到飛航資料紀錄器，將送往莫斯科分析。

法新社報導，這架由安加拉航空（Angara Airlines）營運的安托諾夫An-24型（Antonov An-24）客機，於當地時間24日下午1時許，在第2次嘗試降落在西伯利亞偏遠小鎮滕達（Tynda）時，從雷達上消失。

隨後救援直升機在滕達機場以南約15公里處的森林山坡上，發現正在燃燒的機身。

目前檢察官尚未就墜機事發原因發表評論，但塔斯社（TASS）引述一名救援人員的說法指出，這架機齡近50年的雙螺旋槳飛機，當時正試圖在厚厚的雲層中降落。

塔斯社報導，調查人員正在釐清墜機事故究竟是技術故障或是人為疏失造成的。

俄羅斯交通部聲明表示：「飛航紀錄器（黑盒子）已在墜機現場找到，近日內將送莫斯科進行分析解讀。」

聲明還指出，俄國有關當局也對飛機的營運商安加拉航空展開調查，將了解公司是否遵守相關規定。

交通部表示：「將根據調查結果，決定這家航空公司的未來運營。」

安加拉航空是一家總部設於西伯利亞城市伊爾庫次克（Irkutsk）的小型區域性航空公司。安加拉航空表示，正在「竭盡所能調查事故情況」。

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