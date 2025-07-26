籲歐洲自立自強 美防長：美國有義務嚇阻印太發生戰爭

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）25日表示，美國的義務除了保衛國家安全，同時也要嚇阻印太地區發生戰爭，赫塞斯說，這就是為什麼歐洲國家投資自身的傳統防衛能力，比以往更為重要。

赫塞斯25日在美國五角大廈與波羅的海國家國防部長展開四方會議，包括愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）、拉脫維亞國防部長斯普魯茨（Andris Sprūds）和立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）皆有出席。

美國國防部指出，波羅的海國家在會中宣示會提高國防支出，達到占GDP的5%；赫塞斯說，這對所有美國的北約盟友來說是一個提醒，提醒他們應該擔負的責任；赫塞斯也感謝波羅的海國家以身作則。

赫塞斯說，美國持續全力支持北約，並表示，美國和北約國家會在歐洲以實力謀和平，為烏克蘭設下能達到長久和平的談判條件，並為歐洲建立永續的嚇阻政策，同時增加盟友的能力和互通性。

赫塞斯說，美國在世界上有很多義務，這包括保衛美國國家安全，並在印太地區嚇阻戰爭發生；赫塞斯說，這是為什麼歐洲國家投資自身傳統防衛能力，比以往更為重要。

赫塞斯表示，歐洲國家致力於現代化、投資新型的軍事能力，是嚇阻攻擊，並做好準備的關鍵。

赫塞斯感謝波羅的海國家的國防部長組織多國軍演，以強化集體的準備狀態；赫塞斯也表示，他樂見美國部署的海馬斯多管火箭系統（HIMARS），得以協助波羅的海國家，在他們取得該裝備前就獲得相關訓練。

赫塞斯說，上述這項合作，讓各國能加速使用有效的武器系統來保衛國家。

斯普魯茨表示，在現行極具挑戰性的時刻，讓波羅的海國家的軍隊變得更有效、更有殺傷力，是件很重要的事情。

薩卡利埃內呼籲說，北約國家應該效仿波羅的海國家，提高國防支出至GDP的5%；薩卡利埃內並指出，立陶宛已經投資美國製的武器系統，包括海馬斯多管火箭（HIMARS）、黑鷹直升機、彈簧刀滯空彈藥、聯合輕型戰術車，以及標槍飛彈。