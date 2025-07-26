停火談判破裂 川普：以色列應剷除哈瑪斯以竟全功

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

在加薩停火與人質協議談判破裂後，美國總統川普今天示意，他覺得以色列總理尼坦雅胡該升溫以哈戰事，以「剷除」哈瑪斯

美國Axios新聞網指出，隨聯合國及其他機構接連通報巴勒斯坦人餓死的消息，加薩整體人道情勢日益惡化，停火協議的談判也陷入危機。

川普在與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話後做此示意。他說：「哈瑪斯不是真心想達成協議。我覺得他們是找死，這樣很糟。現已到須做個了結的時候了。」

川普在出發前往蘇格蘭前告訴媒體時還說，以色列人得要戰鬥、得要徹底清理，「你們得將之（哈瑪斯）剷除」，還說他總覺哈瑪斯不會想釋放手中剩餘人質，因為不想失去「籌碼」與「護身符」。

川普說哈瑪斯「如今將被獵殺」。

哈瑪斯設於杜哈（Doha）的談判人員長久以來都說是以色列不想停戰，然而過去一週以色列同意卡達與埃及調停人員提出的停火議案，但哈瑪斯卻試圖還價，旋即被以色列所拒。

以色列及美國24日召回各自參與加薩停火談判的代表團。美國特使魏科夫（Steve Witkoff）並指控巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）談判時未展現誠意。

英國、德國與法國的領袖今天「緊急」通話，討論加薩的局勢。3國領袖在聯合聲明中說：「是時候結束加薩戰爭了。我們敦促各方立即達成停火協議，終止這場衝突。」

他們強調，加薩正面臨的人道災難「必須即刻終止」，呼籲以色列政府「立刻解除對援助物資進入的限制，並緊急允許聯合國與人道援助組織展開行動，以應對飢荒危機」，還強調以色列必須盡到遵守國際人道法的義務。

以色列與哈瑪斯經歷近2年的戰爭後，加薩內部人道局勢大幅惡化，以色列人也擔心其餘受關押人質的處境，雙方對內對外都面臨達成協議的壓力。

據加薩衛生當局說法，過去幾週當地已有數十人餓死。

美國 以色列 哈瑪斯

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