法國將承認巴勒斯坦國 重點一次看

法國總統馬克宏24日表示，法國將在9月於聯合國大會時宣布承認巴勒斯坦國。專家表示，此舉可能加諸歐洲更多國家跟進的壓力，也可能讓哈瑪斯在停火談判時採取更強硬立場。

華盛頓郵報指出，法國將成為承認巴勒斯坦國的最大西方強權與首個七大工業國集團（G7）成員。法國這項宣布適逢加薩（Gaza）傳出越來越多饑荒報導之際。

● 法國加入承認巴勒斯坦國 歐洲各國面臨跟進壓力

十多年來，巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority,PA）持續爭取成為聯合國正式成員國。雖然聯合國已於2012年承認巴勒斯坦為「永久觀察員」，然而取得完整成員國資格需經安理會批准；美國多次動用否決權封殺巴勒斯坦。

雪梨大學和平與衝突研究高級講師梅拉茲（EyalMayroz）表示，馬克宏此舉將給其他歐洲國家額外壓力，迫使它們效仿跟進，尤其英國。英相施凱爾（Keir Starmer）正面臨工黨黨內日益高漲的呼聲，要求承認巴勒斯坦國。

● 140多國承認巴勒斯坦 歐洲國家近年跟進

馬克宏這項宣布，將讓法國加入140多個承認巴勒斯坦的國家之林。包含俄、中、印度、馬來西亞等許多國家在1988年11月巴勒斯坦全國委員會（PalestineNational Council）宣布建國時，便予以承認。然而，由於華府堅持透過談判實現兩國方案，美國與大多數西歐國家當時並未跟進承認。

但在以色列對加薩用兵期間，態勢出現轉變；挪威、西班牙、愛爾蘭與斯洛維尼亞都在去年承認巴勒斯坦國。

● 馬克宏承認巴勒斯坦國 不代表為哈瑪斯背書

哈瑪斯歡迎馬克宏的決定，稱這是朝向正義和巴勒斯坦人自決的「積極步驟」。梅拉茲表示，國際對以色列施壓加劇，可能導致哈瑪斯在停火談判採取更強硬立場。

不過華郵認為，馬克宏宣布承認巴勒斯坦國並非對哈瑪斯背書，因他同時呼籲哈瑪斯必須解除武裝。他先前曾表示以哈衝突落幕後，哈瑪斯不應在加薩扮演任何角色。今年4月，馬克宏已表態支持由治理約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府接管加薩。

目前巴勒斯坦自治政府管理約旦河西岸部分地區，而加薩走廊則由哈瑪斯（Hamas）控制。雖然同屬巴勒斯坦陣營，但巴勒斯坦自治政府與哈瑪斯向來對立。

儘管獲得許多西方國家支持，坐困以色列所占領約旦河西岸部分地區的巴勒斯坦自治政府卻政令難行，且在許多巴勒斯坦人心中聲望不高，主因在於人們對其貪腐與無能的質疑。