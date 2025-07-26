法國將承認巴勒斯坦國 重點一次看

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導
法國總統馬克宏24日宣布，9月將在聯合國宣布承認巴勒斯坦國，成為第一個承認巴勒斯坦的西方大國。 (美聯社)
法國總統馬克宏24日宣布，9月將在聯合國宣布承認巴勒斯坦國，成為第一個承認巴勒斯坦的西方大國。 (美聯社)

法國總統馬克宏24日表示，法國將在9月於聯合國大會時宣布承認巴勒斯坦國。專家表示，此舉可能加諸歐洲更多國家跟進的壓力，也可能讓哈瑪斯在停火談判時採取更強硬立場。

華盛頓郵報指出，法國將成為承認巴勒斯坦國的最大西方強權與首個七大工業國集團（G7）成員。法國這項宣布適逢加薩（Gaza）傳出越來越多饑荒報導之際。

● 法國加入承認巴勒斯坦國 歐洲各國面臨跟進壓力

十多年來，巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority,PA）持續爭取成為聯合國正式成員國。雖然聯合國已於2012年承認巴勒斯坦為「永久觀察員」，然而取得完整成員國資格需經安理會批准；美國多次動用否決權封殺巴勒斯坦。

雪梨大學和平與衝突研究高級講師梅拉茲（EyalMayroz）表示，馬克宏此舉將給其他歐洲國家額外壓力，迫使它們效仿跟進，尤其英國。英相施凱爾（Keir Starmer）正面臨工黨黨內日益高漲的呼聲，要求承認巴勒斯坦國。

● 140多國承認巴勒斯坦 歐洲國家近年跟進

馬克宏這項宣布，將讓法國加入140多個承認巴勒斯坦的國家之林。包含俄、中、印度、馬來西亞等許多國家在1988年11月巴勒斯坦全國委員會（PalestineNational Council）宣布建國時，便予以承認。然而，由於華府堅持透過談判實現兩國方案，美國與大多數西歐國家當時並未跟進承認。

但在以色列對加薩用兵期間，態勢出現轉變；挪威、西班牙、愛爾蘭與斯洛維尼亞都在去年承認巴勒斯坦國。

● 馬克宏承認巴勒斯坦國 不代表為哈瑪斯背書

哈瑪斯歡迎馬克宏的決定，稱這是朝向正義和巴勒斯坦人自決的「積極步驟」。梅拉茲表示，國際對以色列施壓加劇，可能導致哈瑪斯在停火談判採取更強硬立場。

不過華郵認為，馬克宏宣布承認巴勒斯坦國並非對哈瑪斯背書，因他同時呼籲哈瑪斯必須解除武裝。他先前曾表示以哈衝突落幕後，哈瑪斯不應在加薩扮演任何角色。今年4月，馬克宏已表態支持由治理約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府接管加薩。

目前巴勒斯坦自治政府管理約旦河西岸部分地區，而加薩走廊則由哈瑪斯（Hamas）控制。雖然同屬巴勒斯坦陣營，但巴勒斯坦自治政府與哈瑪斯向來對立。

儘管獲得許多西方國家支持，坐困以色列所占領約旦河西岸部分地區的巴勒斯坦自治政府卻政令難行，且在許多巴勒斯坦人心中聲望不高，主因在於人們對其貪腐與無能的質疑。

哈瑪斯 馬克宏 巴勒斯坦

延伸閱讀

馬克宏說將承認巴勒斯坦國 陸外交部：兩國方案是唯一出路

馬克宏宣布法9月承認巴勒斯坦國 以色列強烈譴責

馬克宏：法國將承認巴勒斯坦國 9月聯合國大會宣布

美以召回加薩停火談判代表團 美控哈瑪斯沒展現誠意

相關新聞

受夠加薩戰爭了！馬克宏嗆聲：9月承認巴勒斯坦國際地位

法國總統馬克宏廿四日宣布，將在九月聯合國大會宣布承認巴勒斯坦的國家地位。法國此舉在全球因以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯戰...

法國將承認巴勒斯坦國 重點一次看

法國總統馬克宏24日表示，法國將在9月於聯合國大會時宣布承認巴勒斯坦國。專家表示，此舉可能加諸歐洲更多國家跟進的壓力，也...

美商長盧特尼克下通牒：中不出售TikTok 美就禁用

美國商務部長盧特尼克廿四日說，若中國大陸不批准出售短影音應用程式（App）TikTok，那TikTok就必須停止在美國營...

菲副總統薩拉涉貪、威脅刺殺總統 最高法院宣布「彈劾違憲」理由曝光

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂因貪污、威脅刺殺總統等指控面臨國會彈劾，菲律賓最高法院今天宣布彈劾程序違憲，理由是違反一年內多重...

馬克宏宣布法9月承認巴勒斯坦國 以色列強烈譴責

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)24日宣布，法國將在9月聯合國大會(UN General Assembl...

俄羅斯50年客機墜森林 49人全罹難 空難原因待查

俄羅斯當局證實，一架搭載49人的客機24日在遠東地區阿穆爾州墜毀。美聯社報導，阿穆爾州州長奧羅夫表示，機上無人生還。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。