聽新聞
0:00 / 0:00
美商長盧特尼克下通牒：中不出售TikTok 美就禁用
美國商務部長盧特尼克廿四日說，若中國大陸不批准出售短影音應用程式（App）TikTok，那TikTok就必須停止在美國營運。
這款App約一點七億名美國用戶。盧特尼克在美媒ＣＮＢＣ表明，美國必須掌握讓TikTok運作的演算法。
川普六月將TikTok中國母公司字節跳動出售TikTok美國資產的最後期限延長九十天，至九月十七日。這是他第三度延後對這款廣受歡迎App的禁令。
盧特尼克指稱，中國可以擁有TikTok的一小部分，或目前的所有者字節跳動能保留一小部分。但基本上美國人將掌握控制權且擁有這項技術，並將控制演算法。
盧特尼克還說，若這項交易獲中國政府批准，那就會達成，但要是他們不批准，那TikTok在美國就會被封殺。
TikTok尚未對此置評。中國外交部發言人郭嘉昆廿五日則說，已多次就涉及TikTok的問題闡明原則立場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言