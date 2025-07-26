美商長盧特尼克下通牒：中不出售TikTok 美就禁用

美國商務部長盧特尼克廿四日說，若中國大陸不批准出售短影音應用程式（App）TikTok，那TikTok就必須停止在美國營運。

這款App約一點七億名美國用戶。盧特尼克在美媒ＣＮＢＣ表明，美國必須掌握讓TikTok運作的演算法。

川普六月將TikTok中國母公司字節跳動出售TikTok美國資產的最後期限延長九十天，至九月十七日。這是他第三度延後對這款廣受歡迎App的禁令。

盧特尼克指稱，中國可以擁有TikTok的一小部分，或目前的所有者字節跳動能保留一小部分。但基本上美國人將掌握控制權且擁有這項技術，並將控制演算法。

盧特尼克還說，若這項交易獲中國政府批准，那就會達成，但要是他們不批准，那TikTok在美國就會被封殺。

TikTok尚未對此置評。中國外交部發言人郭嘉昆廿五日則說，已多次就涉及TikTok的問題闡明原則立場。