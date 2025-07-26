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美禁售做白工？輝達高階晶片流入陸 大多來自美超微

聯合報／ 編譯林文彬、記者林宸誼／連線報導
輝達高階晶片在中國的維修需求暴增，凸顯仍有大量晶片走私流入當地。路透
輝達高階晶片在中國的維修需求暴增，凸顯仍有大量晶片走私流入當地。路透

英國金融時報廿四日引述銷售合約、公司文件及多位知情人士報導，美國加強晶片出口管制後的三個月內，價值至少十億美元的輝達先進人工智慧（ＡＩ）晶片仍流入中國大陸。

美國禁止輸中的輝達Ｂ２００高階處理器，在中國的美國晶片黑市中相當常見。一位經銷商甚至形容中國黑市像「海鮮市場」不缺貨源。美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會轉貼該報導連結，並呼籲絕不能讓北京用美國晶片急速增加軍力。

一家二月成立、總部在中國安徽的公司「時代之門」是Ｂ２００主要賣家之一。消息人士說，該公司自五月中旬以來至少取得兩批Ｂ２００「機櫃」，每批有數百個Ｂ２００。另據業內人士、產品規格與該報取得的包裝照片，該公司和中國其他經銷商過去數月銷售的許多Ｂ２００來自美超微。總部在美國加州的美超微創辦人為來自台灣的梁見後。

不過這並不代表美超微涉入或知悉這些Ｂ２００走私至中國。美超微強調遵守美國所有圖形處理器（ＧＰＵ）系統銷售和外銷的出口管制要求。

自五月起，中國境內多家經銷商就開始向那些為中國ＡＩ使用者提供服務的資料中心供應鏈出售Ｂ２００。就在川普政府撤銷對輝達Ｈ２０等特定晶片的出口限制前的三個月內，中國廣東、浙江和安徽的經銷商就已積極銷售更高階的Ｂ２００、Ｈ１００和Ｈ２００等多種受限ＡＩ晶片。

這代表即使在川普政府的管制期間，相關晶片在中國的供應依然順暢。根據市場人士，東南亞國家已成為中國獲取晶片的重要市場和轉運站。

路透則報導，深圳兩家業者透露，目前中國已有十多家專門從事輝達晶片維修的小型公司，主要負責維修美方禁售的Ｈ１００晶片、Ａ１００晶片及其他高階晶片。

川普 北京 深圳 走私 美超微 供應鏈 東南亞

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