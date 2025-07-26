受夠加薩戰爭了！馬克宏嗆聲：9月承認巴勒斯坦國際地位

法國總統馬克宏廿四日宣布，將在九月聯合國大會宣布承認巴勒斯坦的國家地位。法國此舉在全球因以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯戰爭導致加薩人民飢荒而激憤的情勢下顯得意義重大。

馬克宏在社群媒體寫道，「我已決定法國將承認巴勒斯坦國，信守法國對中東公正及持久和平的歷史承諾。我將在九月的聯大中正式宣布；讓法國承認巴勒斯坦國，和平是有可能的」。

法國將成為第一個承認巴勒斯坦的七大工業國集團（Ｇ７）成員，儘管以色列、美國、英國和日本強烈反對或不承認巴勒斯坦的國家地位，但巴勒斯坦已獲俄羅斯、中國大陸和印度等全球一四二國承認。

馬克宏在社媒發文中強調，「當務之急是結束加薩戰爭並拯救平民」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯副手謝赫則感謝法國，並認為馬克宏的立場反映法國對國際法的承諾，以及對巴勒斯坦人民自決權與獨立建國的支持。

美聯社報導說，加薩烽火連天且人道危機慘烈，法國此一象徵性舉動對以色列施加強大外交壓力，將成為承認巴勒斯坦的最主要西方國家與歐洲大國，可能發揮拋磚引玉的作用。

巴勒斯坦人尋求在遭占領的約旦河西岸、遭併吞的東耶路撒冷，以及加薩建立獨立主權國家，前述地區是以色列一九六七年中東戰爭時占領的領土，但以色列政府及其大多數政界人士長期反對巴勒斯坦建國。

對此，美國國務卿魯比歐在Ｘ寫道，美國強烈反對（馬克宏）在聯大中承認巴勒斯坦的計畫；此一魯莽決定只對哈瑪斯的宣傳有利且妨礙和平。

以色列總理內唐亞胡則聲明，「我們強烈譴責馬克宏總統的決定，此舉鼓勵恐怖主義，可能催生另一個伊朗代理人，就像加薩般。在此情況下，巴勒斯坦國將成為消滅以色列的跳板，而非（巴以）和平共處」。以色列副總理李文也抨擊法國此舉「直接援助恐怖主義」，是「法國史上的汙點」。

馬克宏在哈瑪斯前年攻擊以色列後，常公開譴責反猶太主義，但也對以色列在加薩的戰爭行為漸感沮喪。以哈戰爭已造成數萬人喪生，加薩鬧饑荒，全球憤怒情緒高漲。馬克宏呼籲以哈立即停火、釋放人質，對加薩平民提供大規模人道援助，並提議哈瑪斯去軍事化與協助巴勒斯坦建國。

法國宣布將承認巴勒斯坦後，美以廿四日正召回各自參與加薩停火談判的代表團。美國總統中東特使威科夫並指控巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在談判時未展現誠意。他在Ｘ寫道，「為了帶人質回家，現在我們將考慮替代選項，並試圖為加薩人民創造更穩定的環境」。

哈瑪斯則對威特科夫前述說法感到驚訝，強調哈瑪斯一向歡迎調停並對加薩的全面（停火及人質）協議抱持開放態度。