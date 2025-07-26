英國再度爆發反移民示威衝突 去年全國暴動陰影重現

中央社／ 英國艾平25日綜合外電報導

英國近期發生連串反移民示威暴力事件，令人愈來愈擔憂今夏將再度爆發大規模動亂。1年前英國受到數十年來最嚴重動亂的劇烈衝擊。

法新社報導，英國首都倫敦東北方小鎮艾平（Epping）有間用於收容尋求庇護者的旅館外出現的抗議活動上週突然升溫，其中1場示威更有8名警察受傷，截至目前警方已逮捕16人。

示威者手持橫幅寫著要求將「外籍罪犯」驅逐，並高喊「把他們送回去」、「救我們的孩子」。

一些英國民眾的憤怒情緒升高，除了因為有數以千計非法移民乘小船越過英吉利海峽（The Channel）入境，還加上英國經濟正在惡化。這些情緒並受到社群媒體上極右派人士激起的煽動性言論放大。

去年7月29日英格蘭西北部市鎮南港（Southport）發生隨機砍人事件，造成3名女童身亡。當時有假消息稱兇手是移民，引發英國各地多日暴動。

這起震驚各界的凶案殺手其實是1名在英國出生的青少年，他的家人是在1994年盧安達種族大屠殺後來到英國。

針對近期示威衝突，英格蘭和威爾斯警察聯盟（Police Federation of England and Wales）主席林奇（Tiff Lynch）投書英國「每日電訊報」（DailyTelegraph）提醒，這波騷動「不只是令人困擾的一次性事件」。

她寫道：「這是一枚信號彈，提醒我們衝突有多容易爆發，以及我們的應對準備仍然多麼不足。」

英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）接受天空新聞網（Sky News）訪問時則呼籲民眾勿臆測或誇大情勢，並表示政府、各重要機關和警方已「為任何情況做好準備」。

他表示：「我理解人們的挫折感。」他強調官方正在設法解決問題，且用於安置尋求庇護者的旅館數量已從原本的400間大減為200間。

英國 移民 衝突

延伸閱讀

屁股掉了！女子豐臀手術失敗 深蹲到一半竟「掉出來」

能挑戰Tesla Model 3大位嗎？全新Kia EV4 Fastback公布英國售價！

英國外相防相訪問澳洲擬豋航艦 展現對印太承諾

勒索軟體高調入侵 英國擬立法打擊 禁公部門付駭客贖金

相關新聞

美商長盧特尼克下通牒：中不出售TikTok 美就禁用

美國商務部長盧特尼克廿四日說，若中國大陸不批准出售短影音應用程式（App）TikTok，那TikTok就必須停止在美國營...

美禁售做白工？輝達高階晶片流入陸 大多來自美超微

英國金融時報廿四日引述銷售合約、公司文件及多位知情人士報導，美國加強晶片出口管制後的三個月內，價值至少十億美元的輝達先進...

受夠加薩戰爭了！馬克宏嗆聲：9月承認巴勒斯坦國際地位

法國總統馬克宏廿四日宣布，將在九月聯合國大會宣布承認巴勒斯坦的國家地位。法國此舉在全球因以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯戰...

菲副總統薩拉涉貪、威脅刺殺總統 最高法院宣布「彈劾違憲」理由曝光

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂因貪污、威脅刺殺總統等指控面臨國會彈劾，菲律賓最高法院今天宣布彈劾程序違憲，理由是違反一年內多重...

馬克宏宣布法9月承認巴勒斯坦國 以色列強烈譴責

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)24日宣布，法國將在9月聯合國大會(UN General Assembl...

俄羅斯50年客機墜森林 49人全罹難 空難原因待查

俄羅斯當局證實，一架搭載49人的客機24日在遠東地區阿穆爾州墜毀。美聯社報導，阿穆爾州州長奧羅夫表示，機上無人生還。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。