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波索納洛涉嫌策劃政變受審 巴西法院裁定暫不羈押

中央社／ 聖保羅24日綜合外電報導

巴西聯邦最高法院今天裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因涉嫌策劃政變受審期間，暫時不會遭到羈押。

但是聯邦最高法院警告70歲的波索納洛，如果他違反包括上週實施的社群媒體使用禁令在內的限制措施，將會立即遭到羈押。

法新社報導，這名極右翼政治人物在2022年大選敗給左翼的現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後，因涉嫌策劃政變企圖保有其權力，正在接受審判。

聯邦最高法院懷疑波索納洛試圖干擾審判，18日對他施加限制。波索納洛現在必須佩戴電子腳鐐，不得使用社群媒體，且第三方不得轉傳他的公開言論。

巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre deMoraes）認為，波索納洛的兒子愛德華多（EduardoBolsonaro）用自己的社群媒體帳號來支持波索納洛，但這是一起「個別的違規事件」。

波索納洛21日發表了一場演說，在社群媒體上迅速爆紅。但他本人並未透過自己的帳號發布，而是由兒子和盟友們代為轉傳。

莫瑞斯援引了X、Instagram與Facebook上的多則貼文，這些貼文中包含波索納洛演說的影片、圖片與文字內容。莫瑞斯與波索納洛過去經常發生衝突。

根據莫瑞斯的說法，這位前總統「發表這場演說就是為了能在數位平台上播放」。

波索納洛本週在鏡頭前現身，露出他左腳上的電子腳鐐並表示：「這是對我極大的羞辱。」他並說，拒絕接受法院的裁決，「對我而言，真正重要的是上帝的法律」。

巴西 波索納洛 最高法院 社群媒體

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