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緬甸軍政府領袖致函川普後 美取消制裁軍方將領親信

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）2週前致函美國總統川普（Donald Trump），於信函中讚揚川普並呼籲放寬制裁後，美國今天對緬甸軍政府將領數名親信解除制裁。

路透社報導，美國財政部公告，物流服務公司KTServices & Logistics與創辦人明喬東（Jonathan MyoKyaw Thaung，音譯）、MCM集團及其所有人AungHlaing Oo、Suntac科技公司及擁有者Sit Taing Aung，以及另一名人士Tin Latt Min，已從美國制裁名單中移除。

KT Services & Logistics及創辦人明喬東在2022年1月被美國前總統拜登（Joe Biden）政府列入制裁名單。其他人士或公司實體因參與緬甸國防產業或被視為軍政府將領的親信，在過去數年陸續遭到制裁。

美國財政部未說明本次解除制裁的原因，白宮也未立即回應置評請求。

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）11日致函川普，要求美國降低對緬甸銷美貨物課徵的40%關稅，並表示如有需要，願意派遣談判團隊赴華府磋商。

緬甸國營媒體當時報導：「這位高階將領肯定川普懷抱真正的愛國精神，強而有力地引領國家邁向繁榮。」

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，美國政府此舉「令人極其擔憂」，並指出這顯示美國對緬甸軍政府的政策正發生重大轉變。

緬甸軍政府於2021年推翻民選政府後，軍方將領遭國際組織指控涉犯反人類與種族滅絕等罪。

緬甸是全球稀土礦產主要來源之一，稀土廣泛應用於高科技國防領域和一般消費品。

確保稀土礦產供應無虞是川普政府與中國戰略競爭的重點；中國擁有全球九成的稀土加工能力。

美國 緬甸 川普

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