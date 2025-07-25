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菲副總統薩拉涉貪、威脅刺殺總統 最高法院宣布「彈劾違憲」理由曝光

中央社／ 馬尼拉25日專電
菲律賓副總統薩拉．杜特蒂因貪污、威脅刺殺總統等指控面臨國會彈劾，菲律賓最高法院今天宣布彈劾程序違憲，理由是違反一年內多重彈劾同一名官員的規定。美聯社
菲律賓副總統薩拉．杜特蒂因貪污、威脅刺殺總統等指控面臨國會彈劾，菲律賓最高法院今天宣布彈劾程序違憲，理由是違反一年內多重彈劾同一名官員的規定。美聯社

菲律賓副總統薩拉杜特蒂貪污、威脅刺殺總統等指控面臨國會彈劾，菲律賓最高法院今天宣布彈劾程序違憲，理由是違反一年內多重彈劾同一名官員的規定

菲律賓最高法院發言人凱米爾．丁（Camille Ting）今天在記者會上宣布，基於憲法規定的「一年規則」，眾議院針對薩拉（Sara Duterte）發動的彈劾程序應被禁止。

「一年規則」是指民眾或團體不得在一年內對同一名高層官員提出一件以上的彈劾案

薩拉今天對最高法院的判決表示歡迎，負責審理彈劾案的參議院也表示「有義務」尊重最高法院的判決。

菲律賓數個民間團體去年12月指控薩拉違憲、貪污、背叛公眾信任、對總統發出刺殺威脅等多項罪名，先後向眾議院提出3份彈劾狀。

眾議院於今年2月表決通過彈劾薩拉，把整合而成的第4份彈劾狀遞交參議院。根據菲律賓憲法，眾議院的職權是發起彈劾案，參議院則是負責審理彈劾案。

今年5月菲律賓舉行期中選舉，眾議院300多席全部改選，參議院24席當中有12席改選，彈劾程序陷入國會跨屆的境況。

薩拉的律師團隊2月時已向最高法院質疑第4份彈劾狀的合憲性，稱前3份彈劾狀已在眾議院的委員會層級進行表決，構成彈劾程序的啟動。

6月間，律師團再質疑彈劾程序不得跨屆，要求最高法院向彈劾程序發布暫時禁制令，並宣布彈劾狀無效。

凱米爾．丁今天在記者會上說明，眾議院沒有對前3份彈劾狀採取行動，因此上屆休會時視同已經駁回，第4份彈劾狀等同重複彈劾；由於眾議院今年2月5日將這3份彈劾狀歸檔，因此直到明年2月6日之前，不得再有人向薩拉提出彈劾。

薩拉是2028年菲律賓總統大選的熱門人選，彈劾案若在參議院通過，將被拔除副總統職位，且終身不得再任公職。

根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）本月15日公布的民調，有61%的民眾「相當信任」薩拉。

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