英澳外交國防首長2+2會談 聲明台海和平至關重要

英國及澳洲的外交和國防首長今天在雪梨舉行年度2+2會談（AUKMIN），會後發布聯合聲明提到，台灣海峽的和平穩定「至關重要」，並對中國在台灣周邊舉行破壞穩定的軍事演習表示擔憂。

聲明呼籲透過對話，而非訴諸武力威脅、動用武力或脅迫，和平解決兩岸議題，並重申反對任何對現狀的單方面改變。

聲明另提到，英澳外交和國防首長認可國際社會受益於台灣民眾的專業知識和能力，因此將致力支持台灣有意義參與國際組織。英澳外交和國防首長並重申，將繼續與台灣深化在經濟、貿易、科學、科技和文化領域的關係。

AUKMIN是英澳外交和國防首長年度會談，在英國和澳洲之間輪流舉行，去年在倫敦，今年移師雪梨。

英國國防大臣希利（John Healey）、外交大臣拉米（David Lammy），與澳洲國防部長、副總理馬勒斯（Richard Marles）及外交部長黃英賢（Penny Wong）會晤後，發布聯合聲明，其中有「在印太區域更加密切合作」章節。

在這個章節，聲明重申，印度－太平洋與歐洲－大西洋的安全、韌性和繁榮相互關聯。各界有必要形塑一個遵循規則和規範、而非由強權或脅迫主宰的世界。英澳將進一步強化雙邊及與區域夥伴的合作，致力確保印太區域的和平穩定與繁榮。

聲明並重申，強烈反對中國的海警、海軍艦艇和海上民兵在南海採取脅迫性或破壞局勢穩定的行動，包括對他國艦艇的側撞、水砲攻擊及各種近距離動作；相關行為已造成他國人員受傷、危及生命安全，製造誤判和局勢升級風險。

英澳外交和國防首長表示，將持續合作，支持印太區域的航行和飛越自由，包括透過參與聯合行動。

聲明強調，所有國家都必須遵守聯合國海洋法公約（UNCLOS）；海洋領域各項爭端必須依循國際法和平解決。任何南海行為準則都必須符合UNCLOS，且不得損害國際法賦予各國的權利。聲明另重申對東海局勢的關切。

英澳聯合聲明另強調雙方將在東南亞國家協會（ASEAN）、環印度洋地區合作聯盟（IORA）、太平洋島國論壇（PIF）等區域多邊組織和機制加強合作。

值得一提的是，隨著美國淡出聯合國體系、中國趁虛加緊擴大影響力，英澳外交和國防首長今天在聯合聲明提到英澳對多邊體系的明確、深刻和長久承諾。聲明指出，雙方將共同研擬與多邊體系改革有關的聯合倡議和行動，包括聯合國（UN）的UN80倡議（UN80 Initiative）。

聯合國今年10月將成立滿80年，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）3月宣布啟動UN80倡議，以提高聯合國體系的運作效率和實質影響力。根據多國外交人員和官員觀察，中國對UN80倡議提出的改革工作十分積極主動，且試圖讓多邊制度符合中方世界觀。

在今天發布的聯合聲明，英澳雙方另對「第三國」支援俄羅斯非法侵略烏克蘭、以及烏克蘭戰爭對印太區域安全的影響表達深重關切。聲明呼籲中國政府預防中國企業向俄羅斯供應軍民兩用零組件，並運用對俄方的影響力，促使莫斯科當局停止軍事侵略行動、展開誠實的協商以結束戰爭。

聲明強烈譴責北韓對俄羅斯的支持，包括透過供應軍備和軍事人員。聲明也呼籲伊朗全面停止對俄羅斯非法戰爭的支持，停止向俄方移交彈道飛彈、無人機及相關科技。